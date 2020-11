Inedito il triangolo allargato, dove Jacopo Trulla debutta all’ala - unico titolare nel XV azzurro proveniente dal Peroni TOP10 - andando a completare il triangolo allargato con Mattia Bellini all’ala e Matteo Minozzi che, dopo la frattura al setto nasale riportata contro l’Inghilterra, torna in campo come estremo dal primo minuto.

In mezzo al campo, la coppia di centri registra la conferma di Carlo Canna, sempre presente nel ruolo di centro nella gestione Smith e – con le sue 44 presenze – il giocatore con più caps in maglia Azzurra nel XV titolare: insieme a lui, a oltre un anno dalla sua unica apparizione internazionale, il Leone Marco Zanon.

Confermata per la terza gara consecutiva la mediana con Garbisi all’apertura e Violi a raccordare avanti e trequarti come mediano di mischia e nessun cambio in terza linea, dove Smith si affida all’esperienza ed al dinamismo di Polledri, Steyn e Negri.

Debutto nello stadio della propria città per Niccolò Cannone, presenza fissa in seconda linea nelle formazioni titolari scelte da Smith dal suo insediamento: il fiorentino della Benetton Rugby divide il reparto con il compagno di Club Marco Lazzaroni, alla sua terza consecutiva da titolare.

Sesta partita da capitano dell’Italia per Luca Bigi, affiancato in prima linea dai due compagni di squadra alle Zebre, Fischietti e Zilocchi, per una prima linea tutta multicolor.

Dopo venti mesi dall’ultima apparizione in Nazionale torna in lista gara , icona del rugby italiano con i suoi 104 caps e tallonatore con più presenze nella storia della maglia azzurra. Completano la panchina Simone Ferrari, Pietro Ceccarelli, Johan Meyer, Maxime Mbandà, Stephen Varney – pronto a conquistare il suo primo cap con l’Italrugby dopo aver giocato con la Nazionale Italiana Under 20 nello scorso Sei Nazioni di categoria ed essersi messo in mostra con il Gloucester nei primi turni della Premiership inglese – Tommaso Allan e Federico Mori.

Smith: "Costruiamo la nostra identità"

“Inizia un torneo interessante e non vediamo l’ora di scendere in campo per affrontare questa nuova sfida. Abbiamo lavorato bene in questi giorni, con la solita passione e motivazione. Ci saranno altri giovani che potranno scendere per la prima volta in campo con la Nazionale insieme a chi ha fatto la storia di questa maglia: un mix perfetto per contribuire a costruire la nostra identità di squadra” ha detto Franco Smith annunciando il XV titolare.

Quello di sabato a Firenze è il trentaduesimo scontro diretto tra l’Italia e la Scozia, la home union contro cui gli Azzurri hanno raccolto il maggior numero di successi, otto nei precedenti confronti.

L’ultima sfida, all’Olimpico in febbraio, nella terza uscita della gestione-Smith, si è conclusa sullo 0-17 per gli Highlanders, in serie positiva contro l’Italia da sei incontri consecutivi. Direzione di gara affidata all’inglese Carley, che dirige l’Italia per la quarta volta in carriera.

Questa la formazione che scenderà in campo:

15 Matteo MINOZZI (London Wasps, 20 caps)*

14 Jacopo TRULLA (Kawasaki Robot Calvisano, esordiente)*

13 Marco ZANON (Benetton Rugby, 1 cap)*

12 Carlo CANNA (Zebre Rugby Club, 44 caps)

11 Mattia BELLINI (Zebre Rugby Club, 27 caps)

10 Paolo GARBISI (Benetton Rugby, 2 caps)*

9 Marcello VIOLI (Zebre Rugby Club, 17 caps)*

8 Jake POLLEDRI (Gloucester Rugby, 18 caps)

7 Braam STEYN (Benetton Rugby, 41 caps)

6 Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 27 caps)

5 Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 5 caps)*

4 Marco LAZZARONI (Benetton Rugby, 8 caps)*

3 Giosuè ZILOCCHI (Zebre Rugby Club, 7 caps)*

2 Luca BIGI (Zebre Rugby Club, 29 caps) – capitano

1 Danilo FISCHETTI (Zebre Rugby Club, 5 caps)*

A disposizione

16 Leonardo GHIRALDINI (Svincolato, 104 caps)

17 Simone FERRARI (Benetton Rugby, 31 caps)*

18 Pietro CECCARELLI (Brive, 11 caps)

19 Johan MEYER (Zebre Rugby Club 6 caps)

20 Maxime MBANDA’ (Zebre Rugby Club, 22 caps)*

21 Stephen VARNEY (Gloucester Rugby, esordiente)

22 Tommaso ALLAN (Benetton Rugby, 57 caps)

23 Federico MORI (Kawasaki Robot Calvisano, 1 cap)*

*membro dell’Accademia FIR Ivan Francescato

