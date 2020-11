Siamo nella NRL , la National Rugby League, il campionato professionistico di rugby a 13 dell'Australasia; ci troviamo all'ANZ Stadium di Sydney e le squadre in campo sono i Blues (New South Wales) e i Maroons (Queensland). I Blues si imporranno per 34-10 ma è l'ultima cosa che ci interessa.

La prima cosa che succede nella partita e anche quella più degna di nota è infatti una meta segnata dagli ospiti con un gesto che ha dell'irreale da parte di Xavier Coates: l'ala 25enne, per evitare l'impatto con l'ultimo dei difensori avversari ancora in tempo a fermarlo, decide di inarcare il proprio corpo per permettersi di schiacciare il pallone in meta e allo stesso tempo non farsi buttare fuori dall'avversario. Con tutta probabilità infatti, se avesse approcciato alla linea di meta in maniera "ortodossa", Coates avrebbe trovato l'avversario ad attenderlo e ad accompagnarlo fuori, invalidando la meta: così non è stato, grazie a una sua bellissima intuizione e a un gesto atletico davvero notevole.