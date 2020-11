La morte è dolorosa, sempre. Se poi con la persona scomparsa si ha avuto un bel rapporto di stima e amicizia è ancora peggio: ecco perché Sergio Parisse, al momento di ricordare Christophe Dominici non ha potuto fare altro che emozionarsi.

Ecco quindi che prima del match tra Tolona e la Section Palois, Parisse entrare in campo con una foto del suo ex compagno di squadra (ai tempi dello Stade Francais): con l'aiuto di un compagno la mostra, molto emozionato, mentre scorre il momento di raccoglimento in onore di Domi. Parisse e Dominici hanno giocato insieme dal 2005 al 2008, vincendo insieme il TOP14 nel 2006-07; poi Christophe è stato anche tecnico di Sergio nell'immediato post-carriera.