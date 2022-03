Il mondo del rugby si stringe intorno alla famiglia Franchini: scompare all'età di 44 anni Tiziano Franchini, rugbista e vicepresidente della Federazione italiana rugby league (Firl). Originario di Monselice (Padova), il tallonatore e terza linea è morto nel sonno, a causa di un infarto, domenica notte, nella sua casa di Bresega di Ponso.

"Oggi è un giorno buio per la nostra Federazione. Questa notte è venuto a mancare il nostro vicepresidente Tiziano Franchini. Pilastro del movimento italiano, ci ha lasciato un vuoto incolmabile e con lui muore un pezzo di storia del League italiano. Un duro colpo per tutti noi, che ancora ci lascia increduli al solo pensiero. Ciò nonostante, in onore di tutto l'impegno e il sacrificio che il nostro Tiz ha riversato in questi anni, in questo meraviglioso sport, lo staff del Board FIRL ha deciso di confermare lo stage femminile di Sabato 26 Marzo a Formigine. Sarà il nostro modo di salutarlo, continuando ciò che aveva iniziato, sull'onda dell'entusiasmo. Ciao Tiz"

Una vera e propria sciagura per Tiziano che ricorda putroppo la fine del fratello gemello Simone Franchini, anch'egli stroncato da un infarto all'età di 28 anni, durante una partita di rugby disputata a Monselice il 4 dicembre 2005. Come riporta il Gazzettino, i gemelli erano cresciuti insieme nelle giovanili del Cus Padova, per poi approdare a Rovigo nella stagione 2000-01. Tiziano Franchini aveva poi giocato una stagione a Badia nel 2003 e in quella successiva al Monselice. Dal 2013 al 2017 era stato direttore tecnico, responsabile tecnico e allenatore del C'è l'Este Rugby, contribuendo in modo determinante anche alla nascita della squadra femminile.

Tiziano Franchini vantava anche un'esperienza in Francia e poi è stato protagonista dello sviluppo della Rugby League (a 13 giocatori) anche in Italia. Della Firl era stato vicepresidente ed era stato anche ct dell'Italia League femminile. Grazie al suo impegno, Mauro Bergamasco aveva realizzato il progetto del Rugby Camp e il fratello Mirco aveva debuttato nella Rugby League. Nonostante il lutto, la Firl ha fatto sapere che a Formigine, il prossimo sabato, si terrà comunque lo stage che Tiziano Franchini aveva organizzato e a cui teneva molto.

Tiziano Franchini lascia una moglie, Tamara, e un figlio, Simone.

