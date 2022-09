La scelta è maturata a seguito di un’intensa estate di preparazione e di tre test match di avvicinamento alla rassegna iridata, contro Canada (24 luglio, Starlight Stadium – Langford, 34-24) e Francia (3 settembre, Stade des Arboras – Nizza, 21-0; 9 settembre, Stadio del Rugby – Biella, 26-19).

La rosa selezionata dal Capo Allenatore, per la seconda volta alla guida dello staff tecnico che volerà al Mondiale, si compone di diciotto avanti e quattordici trequarti; delle trentadue atlete scelte, venticinque militano nel campionato nazionale, quattro in quello francese e tre nella massima divisione inglese.

‘Siamo molto soddisfatti della preparazione svolta in avvicinamento alla Coppa del Mondo: il grandissimo impegno da parte di tutte le atlete e dello staff ci permette di essere oggi, alla vigilia della partenza, consapevoli delle nostre potenzialità e fiduciosi di poter affrontare la rassegna con la dovuta preparazione. Abbiamo una rosa bilanciata in tutti i reparti, ottime competenze e possibili varianti. Il campo, come sempre, darà il suo responso; noi, non vediamo l'ora di metterci in gioco’, ha dichiarato Di Giandomenico.

Elisa Giordano (56 caps) è stata nominata Capitano, ricevendo i gradi da Manuela Furlan, infortunatasi in occasione del primo test match con la Francia (trauma distorsivo del ginocchio destro). Furlan (88 caps) prenderà parte alla spedizione a seguito di una valutazione positiva da parte dello staff medico circa un suo possibile recupero funzionale tale da consentire la discesa in campo nel corso della competizione: ‘Siamo molto dispiaciuti per l'infortunio occorso a Manuela’ dettaglia il Capo Allenatore: ‘passato il primo momento di reazione emotiva, abbiamo proceduto ad ulteriori esami e valutazioni. C'è una possibilità, ovviamente da valutare giorno per giorno, che Manuela possa scendere in campo nel corso del Torneo: questo ci ha portato, insieme alla volontà dell'atleta, a decidere di percorrere questa via. Consapevoli che ci sarà del lavoro duro da fare e dell’esito non scontato, siamo sicuri del contributo positivo che Manuela darà alla spedizione’. Melissa Bettoni (72 caps) e Michela Sillari (70 caps) sono i vice capitani prescelti.

Sara Barattin, atleta italiana con il maggior numero di presenze Azzurre (107) e Capitana in occasione della spedizione mondiale in Irlanda nel 2017, prenderà parte al suo secondo Mondiale. Insieme a lei, bissano la partecipazione alla Coppa del Mondo anche Arrighetti, Bettoni, Fedrighi, Furlan, Gai, Giordano, Rigoni, Sillari, Stefan, Locatelli, Madia, Magatti e Tounesi; Sofia Rolfi (Rugby Colorno) è l’unica esordiente assoluta in partenza con il gruppo. Michela Tondinelli, assistente allenatore, parteciperà alla sua prima rassegna iridata ricoprendo un ruolo tecnico, dopo tre appuntamenti come giocatrice e 13 presenze nella manifestazione.

L’Italia, quinta nel ranking mondiale, partirà giovedì 22 settembre per Auckland, prima tappa della preparazione agli incontri del girone B in programma con Canada (9 ottobre), USA (16 ottobre) e Giappone (23 ottobre); gli incontri saranno trasmessi in diretta in simulcast su Rai 2 e Sky Sport.

Le 32 atlete convocate:

Piloni

BARRO Francesca – Valsugana Rugby Padova, 1 cap

GAI Lucia – Valsugana Rugby Padova, 84 caps

MARIS Gaia - Wasps, 12 caps

MERLO Michela – Rugby Colorno, 11 caps

SEYE Sara – Transvecta Rugby Calvisano, 8 caps

STECCA, Emanuela – Arredissima Villorba Rugby, 3 caps

TURANI Silvia – Exeter Chiefs Women, 20 caps

Tallonatori

BETTONI Melissa – Stade Rennais, 72 caps

VECCHINI Vittoria – Valsugana Rugby Padova, 11 caps

Seconde linee

DUCA Giordana – Valsugana Rugby Padova, 31 caps

FEDRIGHI Valeria – Stade Toulousain, 36 caps

LOCATELLI Isabella – Rugby Colorno, 34 caps

TOUNESI Sara – Sale Sharks, 24 caps

Terze linee

ARRIGHETTI Ilaria – Stade Rennais, 56 caps

FRANCO, Giada – Rugby Colorno, 24 caps

GIORDANO Elisa (C) – Valsugana Rugby Padova, 56 caps

SGORBINI Francesca – ASM Romagnat, 13 caps

VERONESE Beatrice – Valsugana Rugby Padova, 12 caps

Mediani di Mischia

BARATTIN Sara – Arredissima Villorba Rugby, 107 caps

STEFAN, Sofia – Valsugana Rugby Padova, 69 caps

Mediani di apertura

MADIA, Veronica - Rugby Colorno, 32 caps

STEVANIN, Emma – Valsugana Rugby Padova, 2 caps

Centri

CAPOMAGGI Beatrice – Arredissima Villorba Rugby, 4 caps

D’INCA’ Alyssa – Arredissima Villorba Rugby, 10 caps

RIGONI Beatrice - Valsugana Rugby Padova, 57 caps

SILLARI Michela – Valsugana Rugby Padova, 70 caps

Ali/estremi

FURLAN Manuela – Arredissima Villorba Rugby, 88 caps

GRANZOTO Francesca - Unione Rugby Capitolina, 2 caps

MAGATTI Maria – CUS Milano Rugby, 46 caps

MUZZO Aura – Arredissima Villorba rugby, 27 caps

OSTUNI MINUZZI Vittoria - Valsugana Rugby Padova, 16 caps

ROLFI Sofia – Rugby Colorno, esordiente

Test Match Pre-Mondiali

Canada v Italia, Langford – Starlight Stadium, 24 luglio 2022 34-24

Francia v Italia, Nizza – Stade des Arboras, 3 settembre 2022 21-0

Italia v Francia, Biella – Stadio del Rugby, 9 settembre 2022 26-19

Match Rugby World Cup New Zealand 2021

USA v Italia, Northland Events Centre, Whangarei – Domenica 9 ottobre, kick off ore 12.45 ora locale / 1:45 ora italiana

Italia v Canada, Waitakere Stadium, Auckland – Domenica 16 ottobre, kick off ore 12.45 ora locale / 1:45 ora italiana

Giappone v Italia, Waitakere Stadium, Auckland – Domenica 23 ottobre, kick off ore 12.45 ora locale / 1:45 ora italiana

