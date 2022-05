Il test-match internazionale tra Portogallo e Italia del prossimo 25 giugno a Lisbona (il primo del tour estivo degli Azzurri di Kieran Crowley), verrà ricordato per essere il primo nella storia della palla ovale maschile ad essere arbitrato da un team di sole donne: la scozzese Hollie Davidson dirigerà la partita, l'inglese Sara Cox la francese e Aurelie Groizeleau assistenti, Claire Hodnett (sempre inglese) in qualità di Television Match Official.

Portogallo-Italia nella storia: primo match di rugby maschile diretto da sole donne

Per la prima volta, quindi, un team arbitrale composto da sole donne dirigerà un incontro giocato dalle nazionali maggiori maschili, e un fischietto donna - entrando nello specifico - gestirà l’incontro internazionale di una squadra partecipante al Sei Nazioni maschile. Davidson ha già arbitrato una gara maschile, la vittoria per 37-10 di Malta contro Cipro nella Conference 1 South di Rugby Europe (marzo 2019), seguendo le orme di Alhambra Nievas e Joy Neville in Europa. La scozzese, che la scorsa settimana è stata nominata nel panel ufficiale dei direttori di gara che prenderanno parte alla Rugby World Cup 2021, arbitrerà anche il match tra Canada e Belgio, in programma ad Halifax il 2 luglio; la statunitense Kat Roche, in quella occasioni, sarà la sua assistente arbitrale.

