Non si disputerà domani pomeriggio il primo derby celtico della stagione tra le Zebre Parma e la Benetton Treviso. Come prevedibile, infatti, i casi di positività al Covid-19 riscontrati nei giorni scorso in casa biancoverde rendono impossibile la disputa del match. Come scrive nel comunicato la Federazione Italiana Rugby, dunque, la nona giornata del Guinness PRO14 tra Zebre RC e Benetton Rugby è stata posticipata.