Secondo successo per l’Italia Under 20 nel Guinness Sei Nazioni 2022 e secondo successo a Monigo, e secondo successo a Monigo, dopo la storica vittoria con l’Inghilterra arriva quella netta contro la Scozia. Ecco come è andata.

Parte fortissimo l’Italia di Brunello, con Murray Redpath che perde palla proprio in avvio e azzurrini dominanti in mischia chiusa. Fallo a favore dell’Italia, touche in zona d’attacco e sulla seguente azione è Giacomo Ferrari ad andare oltre e segnare la meta del 7-0 azzurro al 3’. Risponde la Scozia e all’8’, dopo un fallo di Riccardo Genovese, Robin McClintock piazza il 7-3. Si gioca veloce a Monigo, azioni da una parte e dall’altra, ma al 16’ un altro fallo azzurro manda Robin McClintock sulla piazzola e punteggio che va sul 7-6. Allo scadere del primo quarto fallo a favore degli azzurri e Giovanni Sante riallunga sul 10-6.

Continua il grande equilibrio in campo, con le due formazioni che commettono qualche errore di troppo palla in mano, sprecando buone occasioni d’attacco. Al 28’ esce per infortunio Lorenzo Pani e viene sostituito da Francois Carlo Mey. Dopo l’ottimo avvio faticano gli azzurrini ad avere il dominio territoriale. La musica, però, cambia alla mezz’ora, quando proprio il nuovo entrato Francois Carlo Mey trova il varco vincente e seconda meta azzurra per il 17-6. Piove sul bagnato per la Scozia, obbligata anch’essa a un cambio con Murray Redpath che viene sostituito da Jed Gelderbloom. Primo tempo che si chiude con l’Italia in attacco, ma punteggio che non cambia.

Inizio ripresa quasi fotocopia dei primi 40 minuti ed è ancora Giacomo Ferrari a sfondare dopo due minuti per il 27-6 per gli azzurrini. Azzurri che, così, devono solo gestire il netto vantaggio, mentre la Scozia non si rende mai realmente pericolosa. I ragazzi di Brunello mancano l’appuntamento con il bonus, ma conquistano un’altra bella vittoria nel torneo, anche se a tempo scaduto arriva la meta di Josh Taylor che fissa il punteggio sul 27-13.

