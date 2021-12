Per l’Italrugby potrebbe configurarsi un clamoroso ritorno in vista del Sei Nazioni 2022. Una “The Last Dance” in salsa ovale dai contorni gloriosi e romantici. Sergio Parisse infatti, 142 presenze con gli azzurri, ha dato la sua disponibilità a tornare a far parte del gruppo tricolore, oggi diretto da Kieran Crowley.

Ad

“La mia intenzione era ripresentarmi nel 2021, poi è andata in modo diverso per cose più grandi del rugby. Ma non ho mai negato la mia volontà di rivestire la maglia azzurra, a patto di essere in condizione. Se ho parlato con Crowley? Sì, ma è tutto da definire con precisione” ha affermato il terza linea. Il 38enne, che ha disputato il suo ultimo match internazionale in occasione di Italia-Sudafrica , alla Coppa del Mondo 2019, si è così esposto in un’intervista alla Gazzetta dello Sport:ha affermato il terza linea.

Rugby Garbisi, salvataggio da urlo: il video di come ha evitato la meta 08/12/2021 A 11:52

Successivamente ha specificato: “La mia disponibilità è totale. Mi auguro di poter giocare, se mi coinvolgono. L’anzianità? Come a Tolone, sarei di gran lunga il più esperto. L’esperienza è determinante, ma voglio essere considerato per quel che posso ancora dare in termini tecnici”.

Non resta quindi che aspettare e capire se Parisse sarà convocato per la prossima edizione del torneo, dove l’Italia giocherà in casa contro Inghilterra (domenica 13 febbraio) e Scozia (sabato 12 marzo), in quelle che potrebbero essere due sfide adattissime all’ultimo saluto di un campione leggendario.

Il Galles fa festa: Jones alza la Coppa del Sei Nazioni

Rugby Covid, Zebre atterrate in Italia dal Sudafrica: tamponi negativi 29/11/2021 A 11:06