Minuto 45 di una Nuova Zelanda-Australia come tante altre: il calcio a liberare di James O'Connor è poca cosa. Caleb Clarke non ha difficoltà a prendere l’ovale al volo ben dentro la propria metà campo difensiva, ed è qui che comincia la poesia.

Parlare di poesia quando lo sport associato al pezzo è “rugby” forse diventa complesso, ma questo è stato: poesia in movimento. Come altro si può descrivere un ragazzone di 21 anni e 107 kg (dichiarati) che mette in moto le sue gambone e in 10 secondi (cronometrati!) salta sei avversari come birilli? Il tutto con la maglia n.11 sulle spalle, quella che fu di un certo Jonah Lomu.

Una progressione assurda

Il video è da vedere, anzi da gustare: “This is phenomenal” è l’azzeccato commento del profilo twitter ufficale dei Tuttineri, che lanciano nell’etere (via SkySportNZ) un vero e proprio fulmine a ciel sereno. Clarke supera due avversari passando in mezzo a loro – anche con una discreta eleganza – a una velocità assurda (notare i due che si placcano a vicenda), pianta un’accelerata clamorosa, poi si decentra appoggiandosi a un terzo avversario, letteralmente “usato” come sponda per rilanciarsi e saltarne altri 3 o 4. Ci vuole un’azione super-coraggiosa da dietro per fermarlo, ma ormai l’azione è lanciata: ancora due fasi e Savea va agilmente in meta, dopotutto l’intera difesa australiana era ormai collassata, lasciando gli All Blacks larghi a lato con un’incredibile sei contro due.

138 metri percorsi, 3 linee “rotte”, 12 placcaggi rotti, 2 offload su 8 palle portate. Ma perché ridursi ai soli numeri quando si possono semplicemente vedere le azioni di questo piccolo grande fenomeno?

Caleb usa il suo gioco di gambe per battere gli avversari ma se bisogna impattare e stendere chiunque voglia mettersi tra lui e il suo obiettivo è ben lieto di farlo. E’ proprio questa combinazione tra piedi, gambe, velocità e forza fisica che fa venir voglia di pronunciare le due parole magiche, Jonah e Lomu.

Uno che alla sua prima presenza da titolare con la maglia degli All Blacks è anche il migliore in campo, tra l’altro in una partita contro l’Australia, non può essere capitato lì per caso. Infatti così non è.

Predestinato

Primo, perché Caleb è figlio di Eroni: quel signore evidentemente emozionato che viene inquadrato in tribuna ha avuto anch’egli un passato in maglia All Blacks. Si parla di anni 1990, gli anni in cui un certo Jonah Lomu calcava quei campi e si prendeva tutte le foto e i video del caso. Con la 11 dei Tuttineri, chiaramente.

Secondo, perché la federazione neozelandese sapeva benissimo cosa aveva per le mani, anche qualche mese fa, quando aveva selezionato il buon Caleb per spedirlo a Tokyo con la selezione olimpica di rugby a 7 per portarsi indietro la medaglia d’oro di quello sport. Peccato (in tutti i sensi) che le Olimpiadi siano saltate e il ragazzo abbia dovuto – a questo punto fortunatamente – dirottare sul Super Rugby prima e sugli All Blacks poi.

Già nel 2017 i riflettori si erano puntati su Caleb Clarke quando al Mondiale Under 20 disputato in Georgia contribuì con sei mete alla vittoria finale dei Junior All Blacks. Nato e cresciuto ad Auckland – ma di ovvie ascendenze samoane – ha militato nelle giovanili dei Blues per poi passare in prima squadra nel 2018. Da lì in poi l’impatto è stato devastante. E proprio ad Auckland, nel 27-7 contro l’Australia il ragazzo ha trovato ribalta e consacrazione.

Dicono di lui...

E' davvero forte, gli piace giocare, ha sempre il sorriso stampato in faccia: stiamo cercando di non dargli sempre la palla ma solo occasionalmente e questo sta pagando. (Ian Foster, ct All Blacks)

E' un giocatore davvero speciale e un ragazzo d'oro. Era alla sua prima partita da titolare ma non ha deluso nessuno: è stato eccezionale. Sono davvero contento per Caleb e la sua famiglia. (Sam Cane, capitano All Blacks)

A casa a rivedersi

“Se tiene la testa a posto può fare strada”. Quante volte abbiamo avuto la sensazione di stare davanti a un fenomeno e accorgerci poi che era un fuoco fatuo? Mantenere la calma e la testa ben salda sulle spalle è il consiglio che tutti ora si sentono di dare a un ragazzo come Caleb Clarke, in rampa di lancio, anzi a lancio già avvenuto. Cosa che già da tempo sta facendo papà Eroni, a quanto pare.

Penso che andrò a casa e probabilmente mio padre mi vorrà al suo fianco per rivedere la partita. E’ sempre stato così: non importa a che ora tornassi a casa, anche dopo la mezzanotte, lui mi faceva sempre sedere al suo fianco per rivedere i miei match.

Un modo in più per rivedere quella cosa che noi tutti abbiamo assaporato da lontano e, perché no, il sorriso fiero e commosso di papà sparato sui mega-schermi di Auckland. Per inseguire il mito di Jonah Lomu c'è tempo, ora è meglio godersi il momento.

