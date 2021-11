Una situazione critica, dovuta all’arrivo della nuova variante di Covid, Omicron, che in questi giorni sta spopolando in Africa. Le partite di UCR in programma sabato in terra sudafricana sono state ovviamente annullate, ma i problemi per il rimpatrio delle squadre europee sono molti. Per fortuna la franchigia italiana, le Zebre, è riuscita a volare verso il Bel Paese. Ad annunciarlo il presidente Michele Dalai:“Le Zebre tornano a casa! Partiamo alle 12 da Cape Town, un charter insieme alle altre squadre URC bloccate in Sudafrica. Atterraggio a Dublino alle 22”.

Ad

Tutti negativi i tamponi

Pro 14 Il Benetton Treviso fa la storia! Batte le Zebre e strappa la qualificazione per i playoff 27/04/2019 A 19:52

Nella tarda mattinata di lunedì, lo stesso patron della compagine parmigiana, ha informato sui propri account social che il gruppo dei rugbisti delle Zebre sono risultati tutti negativi ai tamponi a cui sono stati sottoposti, all'aeroporto Marconi di Bologna, dopo lo scalo nella notte a Dublino.

"Seguendo le istruzioni del Ministero della Salute faremo un periodo di isolamento in hotel e altri tamponi prima di tornare a casa. Come giusto, per le nostre famiglie e per tutti i nostri cari. Grazie a tutti".

Munster e Cardiff ancora bloccati in Sudafrica

Partiti anche gli Scarlets, mentre è ben diversa la situazione per altre due compagini presenti in Sudafrica: Munster e Cardiff. Gli irlandesi hanno un caso di positività dopo i tamponi. Queste le parole in un comunicato di ieri: “Prendendo tutte le precauzioni e dando priorità alla salute e al benessere di tutti, il Munster Rugby non viaggerà oggi e tornerà al proprio hotel per un periodo di isolamento in attesa di ulteriori indicazioni dalle autorità sanitarie”. Situazione difficilissima anche per i gallesi, che addirittura hanno due casi nella rosa: rientro in hotel ed ovviamente isolamento obbligatorio.

Pro 14 Zebre, brutto ko in casa contro i Cheetahs: vincono i sudafricani per 27-12 06/01/2019 A 15:47