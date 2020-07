Niente Test Match autunnali, proposto un Sei Nazionai allargato a novembre

Dal nostro partner OAsport.it

Prima le partite non giocate del Sei Nazioni 2020 a fine ottobre, poi una settimana di pausa e di nuovo in campo per un nuovo torneo. Questa è la proposta di World Rugby per ridisegnare il calendario internazionale stravolto dall’emergenza covid e che vedrà, dunque, la conclusione definitiva del Sei Nazioni e le partite dei soliti Test match autunnali. Non verranno disputate però le classiche amichevoli tra Emisfero Sud e Emisfero Nord, bensì ci sarà un Sei Nazioni allargato.

Con l’intento di riconciliare gli interessi del rugby internazionale, dei club professionistici e tutelare la salute dei giocatori, sono state individuate delle finestre temporali provvisorie dopo approfondite consultazioni tra World Rugby, i principali tornei internazionali e nazionali per Club, le Federazioni e l’associazione internazionale dei giocatori. Riconoscendo l’importanza di un equilibrio e di un compromesso condiviso tra gli stakeholders, viene raccomandata una finestra internazionale provvisoria tra il 24 ottobre ed il 5 dicembre.

Nell’Emisfero Nord, questa finestra comprenderà i recuperi delle gare del Sei Nazioni maschile e femminile a fine ottobre, un fine settimana di sosta il 7 novembre e una finestra di gare internazionali comprendenti le Federazioni del Sei Nazioni e squadre Nazionali invitate a competere in Europa tra il 14 novembre e il 5 dicembre. Con il persistere dell’impatto delle restrizioni sui viaggi internazionali dettate dal covid, nell'Emisfero Sud il Rugby Championship 2020 (torneo con Argentina, Australia, Nuova Zelanda e Sudafrica) verrà ospitato eccezionalmente in un unico Paese, in una versione ridotta a sei settimane, tra il 7 novembre ed il 12 dicembre.

