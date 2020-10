Partita alla Francia, torneo all'Inghilterra ma l'epilogo del Sei Nazioni non poteva essere più equilibrato di così. Al 5' Conor Murray ci prova con un calcio dai 57 metri: c'è la potenza, non la precisione. Fickou fa una splendida giocata sull'esterno sinistro, facendo sedere Andrew Porter e permette a Dupont di mettere a segno la prima meta del match al 7': Ntamack trasforma per il 7-0 dei transalpini. Al 10' la Francia rimane con l'uomo in meno: Bouthier smanaccia fuori un attacco irlandese. E al 19' ecco la meta irlandese, con Healy che festeggia al meglio il suo 100° cap; Sexton converte e un calcio dello stesso numero 10 al minuto 24 segna il sorpasso dei Verdi, sul 10-7. Al 30' meta tecnica per la Francia, con tanto di cartellino giallo all'irlandese Doris. Dopo 3 minuti Sexton trova un calcio per accorciare sul 14-13, ma Ntamack ribatte per il 17-13 che chiude il primo tempo.

Il primo tempo si apre con una splendida meta francese: Dupont inventa, Ntamack va a marcare. I due ragazzi terribili portano la Francia sul +9, che diventa +12 al 48' con un calcio del solito n.10. Al 52' altra penalità e altro calcio per Ntamack. La Francia sembra poter prendere il volo ma al 59' ecco Henshaw andare fino in fondo, dopo il placcaggio sbagliato di Rattez. 28-20 al 60'. Al 71' splendida giocata di Ntamack che si libera di un avversario con un pallonetto d'autore e serve la meta su un piattino a Vakatawa. La Francia è a +15 ma per vincere il torneo servirebbe un +31: davvero troppo anche per una squadra forte e viva come quella transalpina. Finisce 35-27 (l'ultima meta irlandese è di Jacob Stockdale a tempo scaduto): applausi per tutti ma soprattutto per l'Inghilterra che alza il trofeo per la 39a volta.