Rugby

Sei Nazioni 2020, Francia-Irlanda 35-27: gli highlights

Nell'ultimo match del Sei Nazioni 2020, i francesi superano gli irlandesi ma la vittoria non basta per vincere il trofeo che va all'Inghilterra per differenza punti (+44 vs +21).

