Per quanto concerne la prima sfida, diverse giocatrici francesi sono risultate positive al COVID-19 : le due squadre si sarebbero dovute incontrare a Dublino domenica 1 novembre, ma ora la partita non può più svolgersi. La partita era originariamente programmata a Villeneuve d’Ascq, ma la sede è stata cambiata quando la squadra francese si è offerta di recarsi a Dublino per evitare la quarantena alle giocatrici irlandesi al rientro dalla Francia.

Per quanto riguarda il secondo match, invece, quattro rugbiste scozzesi sono state isolate dal resto della squadra dopo essere state identificate come “stretti contatti” con gli elementi della squadra transalpina contro cui hanno giocato domenica 25 ottobre e che poi sono risultati positivi al COVID-19 in Francia. Inoltre, un altro elemento della squadra scozzese è risultato positivo al COVID-19 oggi. Questi eventi hanno reso impossibile per la Scozia schierare una squadra competitiva contro il Galles e si è deciso di posticipare anche questa partita. Il Six Nations Rugby cercherà di riprogrammare entrambe le partite in un secondo momento ed ulteriori dettagli saranno annunciati a tempo debito.