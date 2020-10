Rugby

Sei Nazioni, Highlights: Irlanda-Italia 50-17, 2 mete per gli azzurri

L'Italia non riesce ad alzare la testa: a Dublino è 50-17 per l'Irlanda, che segna 7 mete e si prende i 5 punti in palio.

00:04:11, 251 Visualizzazioni, 2 ore fa