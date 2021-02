Si riparte. Dopo la brutta sconfitta casalinga contro la Francia , al debutto nel Sei Nazioni, il ct Franco Smith deve rimettere le idee a posto in vista della trasferta di Twickenham . E sarà durissima anche lì, anche perché l' Inghilterra dovrà rialzarsi dopo il ko interno contro la Scozia al debutto . Insomma, sfida tra deluse con gli azzurri che sperano di ritrovare - quanto meno - un gioco più fluido e qualche certezza in più. L'Italia saprà dare risposte?

Inghilterra-Italia sarà trasmessa in Diretta tv in chiaro su DMAX, canale 52 del digitale terrestre. La partita potrà essere seguita anche su Sky, al canale 170 o su Tivù Sat al Canale 28. Il match sarà disponibile anche su Eurosport Player ( Guarda tutti i pacchetti disponibili ).

Inghilterra-Italia sarà disponibile in Live-Streaming sull'App di Discovery+ (abbonati a 99 centesimi per tre mesi), e sul sito DMAX per la visione su pc, smartphone e tablet. Il Live-Streaming disponibile anche sul sito di Eurosport e Eurosport Player e sarà rivedibile nella sezione On Demand di Eurosport Player.