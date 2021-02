Torna il Sei Nazioni con l' Italia che ci riproverà contro l' Irlanda . Dopo le sconfitte pesanti contro Francia ( 10-50 all'Olimpico ) e Inghilterra ( 41-18 a Twickenham ), la squadra azzurra troverà sul suo cammino un'Irlanda ancora a secco di vittorie in questa edizione ( la classifica ). Ci sarà il margine per tentare un colpaccio? Sarebbe comunque storico, visto che l'Italia ha battuto una sola volta i verdi . Servirebbe tantissimo un risultato positivo, per interrompere una striscia di 29 sconfitte consecutive nel torneo.

Smith: "L'Italia scende sempre in campo per vincere"

Italia-Irlanda sarà trasmessa in Diretta tv in chiaro su DMAX, canale 52 del digitale terrestre. La partita potrà essere seguita anche su Sky, al canale 170 o su Tivù Sat al Canale 28. Il match sarà disponibile anche su Eurosport Player ( Guarda tutti i pacchetti disponibili ).

Italia-Irlanda sarà disponibile in Live-Streaming sull'App di Discovery+ (abbonati a 99 centesimi per tre mesi), e sul sito DMAX per la visione su pc, smartphone e tablet. Il Live-Streaming disponibile anche sul sito di Eurosport e Eurosport Player e sarà rivedibile nella sezione On Demand di Eurosport Player.