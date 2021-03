Sarà il 30° confronto tra, dodicesimo nella capitale e terzo perche ha fatto il suo esordio sulla panchina azzurra il 1° febbraio 2020, nel match inaugurale del Sei Nazioni, proprio contro i Dragoni ( finì 42-0 per loro ). Le chiavi della mediana sarà affidata nuovamente alla coppia, con il mediano di mischia del Gloucester che rientra titolare dopo l'infortunio nella rifinitura contro l'Irlanda. Per gli azzurri serve rialzarsi, considerando che proprio contro i Verdi è arrivata la 30esima sconfitta consecutiva nel torneo. Troppo anche per gli azzurri.

ITALIA: 15 Jacopo TRULLA, 14 Mattia BELLINI, 13 Ignacio BREX, 12 Carlo CANNA, 11 Monty IOANE, 10 Paolo GARBISI, 9 Stephen VARNEY, 8 Michele LAMARO, 7 Johan MEYER, 6 Sebastian NEGRI, 5 David SISI, 4 Niccolò CANNONE, 3 Giosuè ZILOCCHI, 2 Luca BIGI, 1 Danilo FISCHETTI. A disposizione: 16 Oliviero FABIANI, 17 Andrea LOVOTTI, 18 Marco RICCIONI, 19 Marco LAZZARONI, 20 Maxime MBANDÀ, 21 Marcello VIOLI, 22 Federico MORI, 23 Edoardo PADOVANI. Ct: Franco Smith

GALLES: 15 Liam WILLIAMS, 14 Louis REES-ZAMMIT, 13 George NORTH, 12 Jonathan DAVIES, 11 Josh ADAMS, 10 Dan BIGGAR, 9 Gareth DAVIES, 8 Taulupe FALETAU, 7 Justin TIPURIC, 6 Josh NAVIDI, 5 Alun Wyn JONES, 4 Cory HILL, 3 Tomas FRANCIS, 2 Ken OWENS, 1 Wyn JONES. A disposizione: 16 Elliot DEE, 17 Rhys CARRÉ, 18 Leon BROWN, 19 Jake BALL, 20 Aaron WAINWRIGHT, 21 Lloyd WILLIAMS, 22 Callum SHEEDY, 23 Willis HALAHOLO. Ct: Wayne Pivac

Arbitro: Andrew Brace (Belgio)

Italia-Galles sarà trasmessa in Diretta tv in chiaro su DMAX, canale 52 del digitale terrestre. La partita potrà essere seguita anche su Sky, al canale 170 o su Tivù Sat al Canale 28. Il match sarà disponibile anche su Eurosport Player ( Guarda tutti i pacchetti disponibili ).

Italia-Galles sarà disponibile in Live-Streaming sull'App di Discovery+ ( abbonati a 99 centesimi per tre mesi ), e sul sito DMAX per la visione su pc, smartphone e tablet. Il Live-Streaming disponibile anche sul sito di Eurosport e Eurosport Player e sarà rivedibile nella sezione On Demand di Eurosport Player.