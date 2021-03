Ultima giornata del Sei Nazioni 2021 per un'che ha faticato tantissimo a crescere in questa edizione. 4 gare, 4 sconfitte, 0 punti conquistati, con gli azzurri mai in partita nelle precedenti sfide. Contro lasi giocherà per l'onore e per evitare, quanto meno, ilche sarebbe il sesto consecutivo per gli azzurri. Scozia che resta l'ultima avversaria battuta in trasferta, anche se accaduto un'era geologica fa: era il 28 febbraio 2015, finì 19-22 per noi ad Edimburgo. Da allora, 31 sconfitte consecutive nel torneo nel corso degli anni.