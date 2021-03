Ultimissima partita del Sei Nazioni 2021, con in scena il recupero della 3a giornata trache non si era disputato a febbraio a causa dei diversi casi covid ( ben 16 ) nel gruppo squadra dei transalpini. Il successo contro il Galles tiene vivo il sogno francese di vincere il Sei Nazioni e contro la Scozia servirà conquistare i 5 punti per scavalcare i dragoni in classifica ( tutte le combinazioni possibili ). Si chiude così l'edizione 2021: si tornerà a giocare poi a luglio per i Test Match estivi.