Non c'è niente da fare. A Roma arrivava un'Irlanda brutta, che aveva raccolto due ko nelle prime due giornate, eppure la squadra di Farrell - a rischio in caso di risultato negativo contro gli azzurri - è riuscita a sbancare l'Olimpico. 48-10 piuttosto netto per i verdi, considerando inoltre che nel secondo tempo non hanno mai spinto sull'acceleratore dopo aver conquistato il punto di bonus offensivo. Non è un'Irlanda che rinasce, restano i problemi di gioco, ma è un'Italia che affonda nella tempesta visto che arriva la 30esima sconfitta consecutiva nel Sei Nazioni. L'ultimo successo resta quello del 28 febbraio 2015 in casa della Scozia, davvero un'era geologica fa. Il problema è che, a parte qualche sussulto individuale, la squadra di Smith fatica a crescere e a trovare una certa identità. La corsa al Mondiale 2023 (definito il calendario) non parte sotto i migliori auspici.