A seguito dei test PCR effettuati ieri sera a Marcoussis con il XV di Francia, tutti i giocatori sono risultati negativi, un membro dello staff tecnico è risultato positivo, così come un caso sospetto e non provato riguardante Fabien Galthié che sarà nuovamente testato questa mattina. Secondo il protocollo sanitario, stamattina tutti i membri del team e la direzione sono stati isolati. Le interazioni sono ridotte al minimo. Mercoledì mattina verrà effettuato un ulteriore test presso il National Rugby Center per l'intera selezione. I test saranno effettuati a casa venerdì, così come domenica sera presso il National Rugby Center durante il rally. L'annuncio dei 31 giocatori per la partita della Scozia arriverà mercoledì sera, 17 febbraio.