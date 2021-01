La Nazionale si radunerà nella Capitale giovedì 28 gennaio, successivamente alla presentazione ufficiale in programma al Salone d’Onore del CONI alle 12 del giorno stesso.vTrentadue i giocatori convocati dallo staff tecnico azzurro, con i Leoni Tommaso Allan, Callum Braley, Ignacio Brex, Marco Riccioni e Federico Ruzza resteranno a disposizione del Benetton Rugby si aggregheranno al gruppo nella giornata di domenica.

Il capo allenatore sudafricano si affida alla stessa ossatura del gruppo che ha rappresentato la Nazionale nella scorsa finestra internazionale d’autunno, cui si aggiungono sei esordienti (quattro convocati e due invitati). Nella rosa dei convocati si rivedono in prima linea Riccioni, Traorè e l’esordiente Manfredi , mentre tornano nel raduno azzurro le seconde linee Ruzza e Favretto, entrambi presenti nei raduni che hanno preceduto i recuperi del Sei Nazioni 2020 e la Autumn Nations Cup.

Conferma per il reparto delle terze linee e la mediana, mentre nei trequarti arriva la prima convocazione per Brex, centro del Benetton Rugby.

Invitati Marcello Violi – che prosegue il suo percorso di recupero – Tommaso Boni, Renato Giammarioli e i due esordienti Tommaso Menoncello e Michelangelo Biondelli, quest’ultimo già presente in passato nei raduni dell’Italrugby, per consentire una maggiore disponibilità di partecipanti e continuare a perseguire il processo di allargamento della rosa di atleti per l’attività internazionale.