La sconfitta di Twickenham con la Scozia non deve illudere. L’Inghilterra è la formazione campione in carica e la qualità della sua rosa è difficilmente da poter mettere in discussione. Certamente la squadra vista sabato non ha impressionato, tutt’altro, e i limiti dei ragazzi di Eddie Jones sono emersi in maniera evidente. Il gioco aggressivo della Scozia ha imbrigliato Farrell e compagni e, come ha sottolineato il tecnico della Rosa Rossa, se hai il 38% del possesso non vai molto lontano.