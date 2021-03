Archiviato il Sei Nazioni dell' con un ko per 52-10 in Scozia ), con l'ennesima edizione da dimenticare per i colori azzurri , si spera di trovare maggiori soddisfazioni nel torneo femminile. Torneo molto particolare che vedrà la presenza due gironi: la squadra diè stata inserita nel Girone A e se la vedrà contro. Debutto contro le inglesi aldi Padova il prossimo 10 aprile. Intanto il ct ha convocato 30 giocatrici al raduno che si terrà a Parma dal 26 al 28 marzo ( prima dell'arrivo dell'Under 20 maschile ) in preparazione all'imminente Sei Nazioni.