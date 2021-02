Ormai è una delle rubriche più attese della settimana: l'arbitro gallese Nigel Owens , non impegnato sul campo in questi mesi, sul Daily Mail regola l'arbitraggio più discutibile della giornata del Sei Nazioni e anche questa volta non ha lesinato. Obiettivo di questa Week 2 del torneo il fischietto Mike Adamson, arbitro scozzese all'esordio in questo palcoscenico nel match di Twickenham tra Inghilterra e Italia , ma mai nominato direttamente dall'arbitro gallese.

- meta di Johnny May da non convalidare, in quanto "non è consentito saltare con la palla in mano, per evitare un placcaggio, ma solo per andare in meta". Secondo il fischietto gallese infatti May salta per evitare Sperandio e solo dopo si accorge che può chiudere l'azione in meta.