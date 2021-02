Altro giro e altra sconfitta per l'Italia che a Twickenham riesce a produrre qualcosa di interessante, ma non sufficiente per cogliere almeno il punto di bonus difensivo. Eh sì che gli inglesi non fanno una buona prestazione, anzi; ancora frastornarti dal ko casalingo di sette giorni fa contro la Scozia. La squadra di Jones sbaglia passaggi elementari, concede troppe punizioni ed è frettolosa anche nelle situazioni di vantaggio. Ecco che la paura gioca un brutto scherzo e l'Italia si trova avanti alla prima azione con Ioane. Fortuna per i padroni di casa che le tre mete del primo tempo spostino l'inerzia del match a proprio favore, con l'Italia che non può far nulla in fase difensiva. Nella ripresa arriva anche il bonus offensivo, noi ci consoliamo con il ritorno in campo di Allan che va in meta. Dopo questo filotto di partite di Garbisi all'apertura, chissà che il titolare della maglia n° 10 non possa recuperare il posto nel XV di Franco Smith alla prossima giornata (l'Italia sarà in campo contro l'Irlanda).