Sarà il trentesimo confronto tra Italia e Galles , dodicesimo nella capitale e terzo per Franco Smith che ha fatto il suo esordio sulla panchina azzurra il 1 febbraio nel match inaugurale del Sei Nazioni 2020. Triangolo allargato – inedito dal primo minuto ma visto nel secondo tempo del match contro l’Irlanda – formato da Trulla estremo con Ioane e Bellini all’ala. Terza presenza consecutiva dall’inizio per la coppia di centri Brex-Canna. Le chiavi della mediana saranno affidate a Garbisi e Varney con quest’ultimo che rientra titolare dopo l’infortunio last minute nel warm up contro l’Irlanda che gli ha impedito di scendere in campo.

Confermate le terze linee con Lamaro numero otto e Negri e Meyer a completare il reparto. In seconda Sisi sarà affiancato da Cannone – che ha esordito in Nazionale circa un anno fa proprio contro il Galles – al rientro in campo da titolare. In prima linea Zilocchi e Fischetti dal primo minuto affiancheranno capitan Bigi.

Torna in lista gara dopo circa un anno e mezzo dall’ultima presenza con l’Italrugby Oliviero Fabiani che siederà in panchina insieme a Lovotti, Riccioni, Lazzaroni, Mbandà, Violi – al rientro dopo la Autumn Nations Cup –, Mori e Padovani con quest’ultimo che ha l’opportunità di scendere in campo con la maglia dell’Italrugby a distanza da poco più di quattro mesi dalla sua ultima partita con la Nazionale.

“Siamo pronti per proseguire il nostro percorso affrontando una squadra che punta a vincere il torneo. Andiamo incontro al nostro obiettivo: migliorare le nostre prestazioni per diventare partita dopo partita sempre più competitivi. Ogni settimana tutti insieme, staff e giocatori, lavoriamo duramente per vincere” ha commentato Smith.

Hanno lasciato il raduno di Roma Tommaso Allan – che sarà a disposizione del Benetton Rugby per il prossimo impegno di Guinness PRO14 – e Luca Sperandio che ha subito un trauma cervicale che non lo rende disponibile per il prosieguo del torneo. Il trequarti azzurro è rientrato al club di appartenenza per proseguire il percorso riabilitativo.

Non sono inseriti in lista gara, ma proseguiranno il raduno in preparazione alla quinta e ultima giornata, Lucchesi e Manfredi: i due tallonatori continueranno a lavorare insieme allo staff della Nazionale per valutare un recupero in vista della partita contro la Scozia.

Questa la formazione che scenderà in campo:

15 Jacopo TRULLA (Kawasaki Robot Calvisano, 6 caps)*

14 Mattia BELLINI (Zebre Rugby Club, 29 caps)

13 Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 3 caps)

12 Carlo CANNA (Zebre Rugby Club, 50 caps)

11 Montanna IOANE (Benetton Rugby, 4 caps)

10 Paolo GARBISI (Benetton Rugby, 8 caps)*

9 Stephen VARNEY (Gloucester Rugby, 5 caps)

8 Michele LAMARO (Benetton Rugby, 5 caps)*

7 Johan MEYER (Zebre Rugby Club, 12 caps)

6 Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 31 caps)

5 David SISI (Zebre Rugby Club, 14 caps)

4 Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 11 caps)*

3 Giosuè ZILOCCHI (Zebre Rugby Club, 13 caps)*

2 Luca BIGI (Zebre Rugby Club, 35 caps) – capitano

1 Danilo FISCHETTI (Zebre Rugby Club, 10 caps)*

A disposizione

16 Oliviero FABIANI (Zebre Rugby Club, 10 caps)

17 Andrea LOVOTTI (Zebre Rugby Club, 45 caps)*

18 Marco RICCIONI (Benetton Rugby, 13 caps)*

19 Marco LAZZARONI (Benetton Rugby, 14 caps)*

20 Maxime MBANDA’ (Zebre Rugby Club, 27 caps)*

21 Marcello VIOLI (Zebre Rugby Club, 19 caps)*

22 Federico MORI (Kawasaki Robot Calvisano, 7 caps)*

23 Edoardo PADOVANI (Benetton Rugby, 26 caps)*

*membro accademia FIR Ivan Francescato

