Dal 2007, oltre alla Calcutta Cup e altri titoli vari, troviamo anche il Trofeo Garibaldi. È un trofeo messo in palio durante le sfide tra Italia e Francia, sfide però disputate solo durante il torneo del 6 Nazioni. L'Italia l'ha conquistato solo in due occasioni, ma resta un titolo molto ambito vista l'accesa rivalità con i “cugini” transalpini. È nato nel 2007 per ricordare il bicentenario della nascita di Giuseppe Garibaldi, figura emblematica sia per l'Italia che per la Francia. Per gli italiani, ovviamente, fu l'artefice dell'unificazione del Paese nel 1871; per la Francia combatté come volontario nella Guerra di Prussia e fu poi deputato eletto della Terza Repubblica francese.