Pronti, via e l'Irlanda non perde tempo in saluti e cerca subito la meta. La Scozia se ne esce con una penalità e gli ospiti si accontentano del calcio di Sexton per mettere i primi punti in cascina. La meta, comunque, non tarda ad arrivare e Henshaw realizza la prima meta di giornata. Si svegliano i padroni di casa con il calcio di Russell, poi è lo stesso mediano d'apertura scozzese a ribaltare la situazione con una meta. Nel finale di primo tempo torna avanti l'Irlanda grazie a due calci di Sexton.

In avvio di ripresa la squadra di Farrell prova a scappare via con la meta di Beirne, trasformata da Sexton che realizza anche un calcio. La Scozia però non muore mai e pareggia i conti grazie alle mete di Jones e Watson. Quando la squadra di Townsend sembra avere l'inerzia per ribaltare tutto, ecco che Sexton è preciso dalla piazzola regolando il nuovo vantaggio agli irlandesi.

La statistica

16 - I cucchiai di legno 'conquistati' dall'Italia, a certificare l'ultimo posto nel torneo. Questo è il sesto consecutivo. Da quando esiste il Sei Nazioni (2000) l'Italia ne ha centrati 16 su 22 (4 per la Scozia, 1 per Francia e Galles).

Tabellino

Scozia-Irlanda 24-27

SCOZIA: 15 Stuart HOGG, 14 Sean MAITLAND, 13 Chris HARRIS, 12 Sam JOHNSON, 11 Duhan VAN DER MERWE, 10 Finn RUSSELL, 9 Ali PRICE, 8 Matt FAGERSON, 7 Hamish WATSON, 6 Jamie RITCHIE, 5 Jonny GRAY, 4 Scott CUMMINGS, 3 WP NEL, 2 George TURNER, 1 Rory SUTHERLAND. A disposizione: 16 David CHERRY, 17 Jamie BHATTI, 18 Simon BERGHAN, 19 Grant GILCHRIST, 20 Nick HAINING, 21 Scott STEELE, 22 Huw JONES, 23 Darcy GRAHAM. Ct: Gregor Townsend

IRLANDA: 15 Hugo KEENAN, 14 Keith EARLS, 13 Garry RINGROSE, 12 Robbie HENSHAW, 11 James LOWE, 10 Jonathan SEXTON, 9 Jamison GIBSON-PARK, 8 CJ STANDER, 7 Will CONNORS, 6 Tadhg BEIRNE, 5 James RYAN, 4 Iain HENDERSON, 3 Tadhg FURLONG, 2 Rob HERRING, 1 Cian HEALY. A disposizione: 16 Ronan KELLEHER, 17 David KILCOYNE, 18 Andrew PORTER, 19 Ryan BAIRD, 20 Jack CONAN, 21 Conor MURRAY, 22 Billy BURNS, 23 Jordan LARMOUR. Ct: Andy Farrell

I punti: 4' calcio Sexton (I), 9' meta Henshaw (I); 11' calcio Russell (S), 27' meta Russell (S), tr Russell (S); 34' calcio Sexton (I), 40' calcio Sexton (I), 48' meta Beirne (I), tr Sexton (I), 54' calcio Sexton (I); 59' meta H.Jones (S), tr Hogg (S), 73' meta H.Watson (S), tr Hogg (S); 76' calcio Sexton (I)

Arbitro: Romain Poite (Francia)

Ammoniti: nessuno

