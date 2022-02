Ma perché l’Italia ha chiuso in 13 uomini (poi diventati 12 negli ultimi 5 minuti di gioco per il giallo a Steyn), nonostante abbia avuto un solo giocatore espulso? Proviamo a spiegarvelo qui. L’Italia esce sconfitta dalla trasferta irlandese, valida per il terzo turno del Sei Nazioni 2022, ma fino a qui niente di nuovo: terzo ko in tre partite, 35a sconfitta di fila e n.100 nel torneo. E anche qui niente di che.(poi diventati 12 negli ultimi 5 minuti di gioco per il giallo a Steyn),Proviamo a spiegarvelo qui.

Minuto 19: l’arbitro chiede di rivedere un placcaggio portato un po’ troppo alto con la spalla da Hame Faiva. Le immagini televisive tolgono ogni dubbio: avversario colpito al volto, e cartellino rosso ineccepibile. Qui però nasce il problema: Hame Faiva è un tallonatore, e ne serve uno per giocare in mischia chiusa. All’Italia però manca il sostituto perché Gianmarco Lucchesi – l’altro tallonatore - è infortunato (e per questo era entrato Faiva, ndr). Di conseguenza, l’Italia sarà costretta a giocare la mischia “no contest”, ma a questo punto siamo costretti a togliere un giocatore dal campo. Se fossimo stati in 15, dunque saremmo diventati 14, ma essendo in 14 in campo rimangono 13 uomini. Un cavillo regolamentare che dunque ha costretto l’Italia a difendere con i denti per 60’.

Dopo un attimo di smarrimento da parte di Lamaro e compagni, anche la panchina azzurra ha compreso che non si poteva fare altro: ecco quindi entrare Nemer e uscire sia Bruno che Halafihi. Purtroppo non si poteva fare diversamente.

