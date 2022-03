Sei Nazioni 2022: i 40mila dell'Olimpico assistono a una prova coraggiosa dei giovani ragazzi di Kieran Crowley i quali però ancora una volta non riesco a compiere l'impresa che ormai aspettiamo da 7 anni. Dal 28 febbraio 2015 a oggi diventano 36 le sconfitte in fila per l'Italrugby che ancora una volta paga i tanti errori commessi 33-22 il finale, che arriva da un primo tempo controllato dagli ospiti (tre mete a uno) e un secondo in cui arriva la anche la meta del bonus per gli scozzesi, che limitano le giocate di Lamaro e compagni, concedendo però due mete all'esordiente Ange Capuozzo, una delle poche note liete del match di oggi. Peccato, perché mai come oggi c'erano tutti i presupposti per far bene e magari sfatare quel tabù che ormai ci perseguita da così tanto tempo. Ma forse, anzi sicuramente, non è ancora il momento. Altro giro e altra delusione per l'Italia ali 40mila dell'Olimpico assistono a una prova coraggiosa dei giovani ragazzi dii quali però ancora una volta non riesco a compiere l'impresa che ormai aspettiamo da 7 anni.per l'Italrugby che ancora una volta paga i tanti errori commessi contro una Scozia non certo irreprensibile, soprattutto nella prima parte del match., che arriva da un primo tempo controllato dagli ospiti (tre mete a uno) e un secondo in cui arriva la anche la meta del bonus per gli scozzesi, che limitano le giocate di Lamaro e compagni, concedendo però due mete all'esordiente, una delle poche note liete del match di oggi. Peccato, perché mai come oggi c'erano tutti i presupposti per far bene e magari sfatare quel tabù che ormai ci perseguita da così tanto tempo. Ma forse, anzi sicuramente, non è ancora il momento.

LA PARTITA IN 9 MOMENTI

Ad

4' - CALCIO ITALIA! 3-0! Fuorigioco Scozia, Garbisi va per i pali dalla lunga distanza e li trova. Primo vantaggio azzurro a Roma.

Sei Nazioni Il XV azzurro per Italia-Scozia: due i cambi di Crowley 10/03/2022 A 13:21

18' - META SCOZIA!!!! 3-5! Sam Johnson arriva fino in fondo, 5a meta per lui in maglia scozzese. Fondamentali due placcaggi rotti sulla fascia sinistra da Turner. Poi Scozia brava a capitalizzare. Finn Russell non trasforma.

22' - META SCOZIA! 3-12! Halafihi ruba palla, l'Italia ribalta l'azione ma non arriva fino in fondo. E poi intercetto scozzese e ripartenza letale: è il n.13 Chris Harris a segnare in maniera rocambolesca.

30' - META ITALIAAAAAAA! 10-12! Grande assist di Pierre Bruno per Callum Braley che segna indisturbato. L'arbitro va a rivedere l'azione ed è tutto buono: azzurri in partita! Garbisi trasforma.

37' - META SCOZIA! 10-19! Tutto troppo facile per la Scozia che sfonda ancora con Chris Harris: nasce tutto dalla mischia, poi le maglie azzurre si allargano. Ioane non riesce a fermare l'avversario diretto.

48' - META SCOZIA! 10-26! Scozia all'attacco! L'Italia prova a tenere dietro, ma è dura per i nostri... Darcy Graham segna la quarta meta per gli scozzesi, Capuozzo non lo tiene.

61' - META SCOZIA! 10-33! Stuart Hogg segna incontrastato: buco centrale nella difesa dedll'Italia, con Price che fa quel che vuole centralmente e poi distribuisce per il suo capitano.

66' - META ITALIA! 17-33! CAPUOOOOZZZO! Maul azzurra che avanza, poi si può impostare l'attacco: gli azzurri spostano bene la palla che arriva fino ad Ange Capuozzo, che danza fino in meta.

83' - META ITALIA! ANCORA CAPUOZZZO!!! Seconda meta all'esordio per il giovane azzurro, bella azione per l'Italia nel finale.

***

Edoardo Padovani (Italia-Scozia) Credit Foto Getty Images

Il tabellino:

FORMAZIONE ITALIA: 15 Edoardo Padovani, 14 Pierre Bruno, 13 Juan Ignacio Brex, 12 Leonardo Marin, 11 Montanna Ioane, 10 Paolo Garbisi, 9 Callum Braley, 8 Toa Halafihi, 7 Michele Lamaro (c), 6 Giovanni Pettinelli, 5 Federico Ruzza, 4 Niccolò Cannone, 3 Pietro Ceccarelli, 2 Giacomo Nicotera, 1 Danilo Fischetti. Panchina: 16 Luca Bigi, 17 Ivan Nemer, 18 Giosuè Zilocchi, 19 David Sisi, 20 Manuel Zuliani, 21 Alessandro Fusco, 22 Marco Zanon, 23 Ange Capuozzo

FORMAZIONE SCOZIA: 15 Stuart Hogg (c), 14 Darcy Graham, 13 Chris Harris, 12 Sam Johnson, 11 Kyle Steyn, 10 Finn Russell, 9 Ali Price, 8 Matt Fagerson, 7 Hamish Watson, 6 Rory Darge, 5 Grant Gilchrist, 4 Sam Skinner, 3 Zander Fagerson, 2 George Turner, 1 Pierre Schoeman. Panchina: 16 Stuart McInally, 17 Allan Dell, 18 WP Nel, 19 Jamie Hodgson, 20 Magnus Bradbury, 21 Ben Vellacott, 22 Adam Hastings, 23 Sione Tuipulotu

Arbitro: Luke Pearce (RFU)

PUNTI SEGNATI: 4' calcio Garbisi (ITA), 18' meta Johnson (SCO), 22' meta Harris, tr. Russell (SCO), meta Braley, tr. Garbisi (ITA)., 37' Harris, tr. Russell (SCO), 48' meta Graham, tr. Russell (SCO), 61' meta Hogg, tr. Russell (SCO), 66' meta Capuozzo, tr. Garbisi (ITA), 83' meta Capuozzo (ITA).

L'haka sbarca anche a Pechino: che spettacolo sulle nevi

Sei Nazioni Perché l’Italia è stata costretta a giocare in 13 dopo il rosso a Faiva? 27/02/2022 A 17:20