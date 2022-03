19 marzo 2022. Segnamoci questa data perché è già storica. L’Italia torna al successo al Sei Nazioni, e lo fa su un terreno che non aveva mai violato prima nel Torneo. dopo 36 sconfitte di fila l’Italrugby torna a sorridere al Sei Nazioni e lo fa al termine di una partita grandiosa, giocata al massimo delle proprie possibilità in quel di Cardiff. Sette anni di sofferenza, cancellati da una partita da incorniciare: breakdown e difesa, i calci di Garbisi e Padovani, e quella mitica cavalcata di Capuozzo, che serve a Padovani la palla della meta decisiva. Che bellezza! . Segnamoci questa data perché è già storica. L’Italia torna al successo al Sei Nazioni, e lo fa su un terreno che non aveva mai violato prima nel Torneo. Cancelliamo il 28 febbraio 2015 , non lo vogliamo più sentire:e lo fa al termine di una partita grandiosa, giocata al massimo delle proprie possibilità in quel di Cardiff. Sette anni di sofferenza, cancellati da una partita da incorniciare: breakdown e difesa, i calci di Garbisi e Padovani, e quella mitica cavalcata di Capuozzo, che serve a Padovani la palla della meta decisiva. Che bellezza!

Ad

Il primo tempo di Cardiff è il miglior tempo azzurro visto da tanto a questa parte: buona la difesa in touche, buono il breakdown, azzurri ficcanti in attacco quando ne hanno la chance, con un 4 su 4 eloquente al calcio, firmato Garbisi-Padovani. Il Galles ci capisce poco, commette tanti errori e segna solo una meta con Watkin. Nel secondo tempo arriva la seconda marcatura gallese, con Dewi Lake che trova il varco giusto dopo una mischia. L’Italia però non molla e quasi subito rimette la testa avanti con l’ennesimo calcio di Garbisi: 15-14 a 20’ dalla fine. L’Italia regge ancora per 9’ ma poi cade: due placcaggi sbagliati permettono ad Adams di trovare la meta n°3 e il 21-15. Non è finita però: Capuozzo fa un gran numero sull’out di destra, fa il vuoto e serve a Padovani la palla per la meta della vittoria. E’ tripudio azzurro a Cardiff!

Sei Nazioni Lamaro: "Contro il Galles una nuova chance da cogliere" 14 ORE FA

Edoardo Padovani - Galles-Italia (Sei Nazioni 2022) Credit Foto Getty Images

La partita in 9 momenti:

13 - CALCIO ITALIA! 0-3! Placcato senza palla Garbisi. Si va per i pali. Lo stesso Garbisi segna i primi punti del match, e sono azzurri!!

16 - CALCIO ITALIA! 0-6! Altro fallo e si va ancora per i pali: PADOVANI trasforma dalla lunghissima distanza!!! DAIII!

28 – META GALLES! Owen Watkin trova il varco giusto nella difesa dell’Italia: ottimo il passaggio di Faletau. Trasforma Biggar.

31 - CALCIO ITALIA! 7-9! GARBISI conquista un calcio e va per i pali: distanza di 30 metri, PALI CENTRATI! ITALIA DI NUOVO AVANTI!

34 - CALCIO ITALIA! Nuovo tentativo per gli azzurri, che vanno ancora per i pali dalla distanza: PALI CENTRATI DA PADOVANI!

51 – META GALLES! 14-12! Drive avanzante e Dewi Lake trova il varco. Il Galles trova il modo di sfondare e di fare male agli azzurri

56 - CALCIO ITALIA! 14-15! Altro sorpasso azzurro con Garbisi che centra i pali!

69 – META GALLES! 21-15! Che peccato! Due placcaggi sbagliati e Adams trova la via dei pali indisturbato. No....

79 – META ITALIAAAAAAAAAAAAAA! PADOVANI DOPO UNA MAGIA DI CAPUOZZO! GARBISI TRASFORMA E SI VINCEEEE!

Il tabellino:

Galles: 15 Johnny McNicholl, 14 Louis Rees-Zammit, 13 Owen Watkin, 12 Uilisi Halaholo, 11 Josh Adams, 10 Dan Biggar (c), 9 Gareth Davies, 8 Taulupe Faletau, 7 Josh Navidi, 6 Seb Davies, 5 Alun Wyn Jones, 4 Adam Beard, 3 Dillon Lewis, 2 Dewi Lake, 1 Gareth Thomas

Panchina: 16 Bradley Roberts, 17 Wyn Jones, 18 Leon Brown, 19 Will Rowlands, 20 Ross Moriarty, 21 Kieran Hardy, 22 Callum Sheedy, 23 Nick Tompkins

Italia: 15 Ange Capuozzo, 14 Edoardo Padovani, 13 Juan Ignacio Brex, 12 Leonardo Marin, 11 Montanna Ioane, 10 Paolo Garbisi, 9 Callum Braley, 8 Toa Halafihi, 7 Michele Lamaro (c), 6 Giovanni Pettinelli, 5 Federico Ruzza, 4 Marco Fuser, 3 Pietro Ceccarelli, 2 Giacomo Nicotera, 1 Danilo Fischetti

Pachina: 16 Luca Bigi, 17 Ivan Nemer, 18 Filippo Alongi, 19 David Sisi, 20 Niccolò Cannone, 21 Braam Steyn, 22 Alessandro Fusco, 23 Marco Zanon

Punti segnati: 13’ calcio Garbisi (ITA), 16’ calcio Padovani (ITA), 28’ meta Watkin, tr. Biggar (GAL), 31’ calcio Garbisi (ITA), 34’ calcio Padovani (ITA). 51’ meta Lake, tr. Biggar (GAL), 56’ calcio Garbisi (ITA), 69’ meta Adams, tr. Biggar (GAL), 80' meta Padovani, tr. Garbisi (ITA).

L'haka sbarca anche a Pechino: che spettacolo sulle nevi

Sei Nazioni Chi è Ange Capuozzo, l'azzurro che ha rubato l'occhio contro la Scozia 12/03/2022 A 17:14