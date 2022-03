La Francia torna ad alzare il trofeo del Sei Nazioni dopo 12 anni: tanti ne sono passati dal Grande Slam del 2010, e Grande Slam è stato anche nell’edizione 2022. I Bleus festeggiano in uno Stade de France che ribolle di passione: arriva un Grande Slam voluto, cercato e conquistato in maniera netta dalla squadra di Galthié che anche nell’ultimo appuntamento – quello con l’Inghilterra – impone la propria legge. : tanti ne sono passati dal Grande Slam del 2010, e Grande Slam è stato anche nell’edizione 2022. I Bleus festeggiano in uno Stade de France che ribolle di passione: arriva un Grande Slam voluto, cercato e conquistato in maniera netta dalla squadra di Galthié che anche nell’ultimo appuntamento – quello con l’Inghilterra – impone la propria legge. Finisce 25-13 , poi via alla festa francese.

FRANCIA-INGHILTERRA 25-13

Primo tempo a senso unico, in cui i francesi trovano la meta dopo 15' grazie a Gael Fickou - al termine di una lunghissima e bellissima azione dei Bleus - e raddoppia allo scadere del tempo con Cros - grande azione di Ntamack, poi la terza linea si allunga e schiaccia - andando al riposo avanti sul 18-6. L’Inghilterra prova a rialzare la testa a inizio ripresa: al 49’ ecco la meta della speranza – firmata da Freddie Steward dopo una touche offensiva. Quando la Francia accelera fa malissimo: al 60’ ecco Dupont scappare via dalla guardia inglese, e andare a esultare in meta. Il 25-13 viene difeso fino all’80, poi può cominciare la festa.

IRLANDA-SCOZIA 26-5

L'Irlanda ci aveva creduto, battendo la Scozia nel pomeriggio, per 26-5: Sheehan si stacca dalla maul e a schiacciare per il 7-0 e al 28’ l’Irlanda sfonda ancora partendo dalla ruck ed è Cian Healy a schiacciare per il 14-0 per l’Irlanda che allunga. Prova a reagire la Scozia, spinge e al 35’ è Pierre Schoeman ad andare oltre e Scozia che riapre il match con la meta per il 14-5. Quasi all’ora di gioco finalmente l’Irlanda sfonda ancora con Josh van der Flier che segna e Irlanda che va sul 21-5. L'Irlanda vuole anche la meta del bonus e al 79’ arriva. Cartellino giallo a Ben White per un avanti volontario e nell’azione successiva è Conor Murray a segnare per il 26-5 finale.

