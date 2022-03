Vince l’Irlanda a Twickenham e resta in scia della Francia a 80 minuti dalla fine del Guinness Sei Nazioni 2022. Soffrono gli irlandesi, in superiorità numerica per tutto il match, ma nel finale la chiudono e sognano il colpaccio.

Inizia in attacco l’Irlanda e dopo poco più di un minuto di gioco brutto placcaggio su James Ryan da parte di Charlie Ewels, che colpisce con la testa il volto avversario e subito un cartellino rosso e Inghilterra per tutta la partita in inferiorità. E Sexton mette tra i pali il calcio e Irlanda avanti 0-3. E l’Irlanda non perdona, al 6’ contrattacco velocissimo, palla a James Lowe che si invola e ospiti subito sullo 0-8. Spinge l’Irlanda e al 13’ è Caelan Doris a sfondare al largo e schiacciare, ma l’azione è viziata da un avanti e nulla di fatto. Al 18’ mischia dominante inglese, fallo e Marcus Smith va sulla piazzola e accorcia sul 3-8.

Soffre l’Irlanda in mischia, che non riesce a far pesare la superiorità numerica e Inghilterra che dà spettacolo a Twickenham. Irlanda che, però, quando ruba palla si rende subito pericolosa con la velocità dei trequarti. Al 29’ fallo irlandese e Smith torna sulla piazzola, ma sbaglia. Passa un minuto ed è Henry Slade ad andare sulla piazzola e non sbaglia, con l’Inghilterra che accorcia sul 6-8. Prova a reagire l’Irlanda, subisce un fallo al 36’, si porta nei 22 avversari, subisce un altro fallo e dalla veloce ripartenza è Hugo Keenan a schiacciare e punteggio che sale sul 6-15. A tempo praticamente scaduto infrazione dell’Irlanda, Marcus Smith che va sulla piazzola e si va al riposo sul 9-15.

Partenza feroce a inizio ripresa dell’Inghilterra, che però non concretizza. Poco dopo bel break di Lowe che riporta in attacco l’Irlanda, che obbliga al fallo i padroni di casa e sulla punizione battuta velocemente palla persa in avanti e nulla di fatto. Irlanda che resta nella zona d’attacco, ma la mischia inglese domina e quando risale il campo forza il tenuto e Marcus Smith al 52’ va sulla piazzola per il 12-15. Insiste una bella Inghilterra, soffre tantissimo l’Irlanda in mischia e al 60’ va nuovamente sulla piazzola Smith per il pareggio.

Prova a reagire l’Irlanda, in grande sofferenza nonostante la superiorità numerica, Fallo inglese a un passo dalla linea di meta e Sexton riporta avanti l’Irlanda 18-15 al 65’. Irlanda che ora prova a chiudere un match sofferto e al 72’ trova la meta con Jack Conan e Irlanda che scappa via sul 15-25. Passano pochi minuti e avanzamento in mischia dell’Irlanda che di forza riesce a pervenire alla meta con il neo entrato Finlay Bealham per il 15-32 finale.

