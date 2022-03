Alzi la mano chi osa dire di "no" a un'altra visione della splendida meta che ha permesso all'Italia di battere il Galles a Cardiff? Il break di Ange Capuozzo, che trova un varco impossibile tra le maglie dei Dragoni e poi il passaggio per la realizzazione facile facile di Edo Padovani, bravo a seguire la scorribanda del compagno.

Ecco, quella meta viene ora riproposta dal profilo Youtube del Guinness Six Nations, rivista da 4 angolazioni diverse: oltrea quella frontale - più classica - ecco quella in campo largo, un'altra in campo stretto, e ancora un'ultima da dietro la linea di meta gallese. Scegliete pure voi quella che vi ha fatto godere di più...

