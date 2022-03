I più attenti se ne saranno accorti certamente: tra i convocati per l'ultima gara casalinga dell'Italia al Sei Nazioni - quella contro la Scozia - non c'è il nome di Sergio Parisse, ex capitano che aveva fatto sapere di voler salutare l'azzurro con un'ultima passerella all'Olimpico di Roma (tanto che la campagna marketing era stata impostata su di lui). E invece non sarà così: colpa di chi?

E' lo stesso Sergio a spiegare l'accaduto con alcune dichiarazioni riportate dal sito francese actu.fr.

Ad

“La lista dei convocati è uscita e il mio nome non è presente. Tutto questo è stato discusso e deciso d’accordo con il commissario tecnico e il presidente federale. Contavo di poter fare una partita con gli Azzurri durante il Torneo, ma non avevo preso in considerazione, due o tre mesi fa, la possibilità che avremmo dovuto recuperare delle partite con il Tolone, incontri che verranno disputati negli stessi giorni delle due ultime giornate del Sei Nazioni. Non mi attendevo nemmeno che ci trovassimo in questa posizione di classifica, e tutte queste cose mi hanno spinto a declinare la convocazione dell’Italia.”

Sei Nazioni Perché l’Italia è stata costretta a giocare in 13 dopo il rosso a Faiva? 27/02/2022 A 17:20

Top 10: le mete più belle del Sei Nazioni 2021

In sintesi, Parisse non si sente di lasciare in una brutta situazione la sua squadra di club, che al momento si trova al terz'ultimo posto in classifica. Una disdetta per il 38enne simbolo del rugby italiano, che ha vestito per 142 volte l'azzurro in carriera: “Preferisco rimanere qui a Tolone. Semplicemente perché, come ho sempre detto da quando sono arrivato, la mia priorità è il club.”

“Ovviamente c’è stata un po’ di delusione sia da parte del commissario tecnico che del presidente federale, il che è comprensibile, ma anche da parte mia. Tuttavia bisogna fare delle scelte nella vita e penso che questa decisione sia la più coerente, me ne assumo la responsabilità.”

Nuova Zelanda d'oro: l'haka delle ragazze è spettacolare

Sei Nazioni Un’Italia in 13 cade anche a Dublino: sconfitta n.100 nel Torneo 27/02/2022 A 14:42