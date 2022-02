57-6), dimostrando di avere tutte le carte in regola per poter lottare per il trofeo anche quest’anno. Lo fanno al termine di una partita “monca”, che di fatto dura solo 19 minuti, ovvero fino al cartellino rosso sventolato in fronte a Faiva (placcaggio alto): da lì in poi l’Italia, senza tallonatori, è costretta a inserire Nemer dalla panchina e si ritrova in 13 uomini per 60’. E sarà un’ora di sofferenza pura, fatta di mete irlandesi (9 in totale) e tanta fatica per i nostri ragazzi che questa volta non hanno nemmeno la possibilità di fare quei passi in più a loro richiesti nell’ennesimo processo di ricostruzione a cui sono chiamati. Arriva la terza sconfitta in tre partita, la 35a in fila, la numero 100 al Sei Nazioni (su 113 partite totali), ma questa volta – davvero – non si poteva fare molto di più. Anzi, la situazione di difficoltà, paradossalmente, potrebbe aver aiutato gli azzurri a rinsaldarsi e a far fronte comune. L’unione fa la forza, lezione imparata e messa in archivio, in attesa di tempi più fortunati. L’Irlanda si ritrova e purtroppo lo fa contro l’Italia: dopo il passo falso contro la Francia, i Verdi si impongono nettamente a Dublino contro gli azzurri ), dimostrando di avere tutte le carte in regola per poter lottare per il trofeo anche quest’anno. Lo fanno al termine di una partita “monca”, che di fatto dura solo 19 minuti, ovvero fino al cartellino rosso sventolato in fronte a(placcaggio alto): da lì in poi l’Italia, senza tallonatori, è costretta a inserire Nemer dalla panchina e si ritrova in 13 uomini per 60’. E sarà un’ora di sofferenza pura, fatta di mete irlandesi (9 in totale) e tanta fatica per i nostri ragazzi che questa volta non hanno nemmeno la possibilità di fare quei passi in più a loro richiesti nell’ennesimo processo di ricostruzione a cui sono chiamati. Arriva la terza sconfitta in tre partita,, la numeroma questa volta – davvero – non si poteva fare molto di più. Anzi, la situazione di difficoltà, paradossalmente, potrebbe aver aiutato gli azzurri a rinsaldarsi e a far fronte comune. L’unione fa la forza, lezione imparata e messa in archivio, in attesa di tempi più fortunati.

LA PARTITA IN 13 MOMENTI

4’ - META IRLANDA! 7-0! Primo buco azzurro e prima meta per l'Irlanda: Joey Carbery, il numero 10 di oggi è alla prima segnatura della carriera. Bel passaggio interno, ma varco grossissimo in mezzo. Carbery trasforma.

14’ - CALCIO ITALIA! 7-3! Fuorigioco Irlanda, Hansen parte davanti. Calcio da metà campo per PADOVANI che trasforma con un gran calcio. Bravissimo...

19’ - CARTELLINO ROSSO! Epalahame Faiva è autore di un placcaggio esagerato portato con la spalla sulla testa dell'avversario. Italia in 14, anzi in 13 perché era senza tallonatori.

21’ - META IRLANDA! 14-3! Due contro uno facile per Jamison Gibson-Park, che segna la seconda meta. Ora è durissima.

30’ - META IRLANDA! 19-3! Bella accelerazione di Michael Lowry che segna la sua prima meta trovando spazio al largo sul fronte sinistro. Errore di Brex. Sbaglia Calbery al calcio.

38’ - META IRLANDA, ECCO IL BONUS! 24-3! Peter O’Mahony, capitano di giornata, segna la meta che mancava all'appello per i Verdi.

40+1’ - CALCIO ITALIA! 24-6! Garbisi centra i pali approfittando di un calcio piazzato a favore. 6 punti per noi

53’ - META IRLANDA! 29-6! Quarta meta in carriera per James Lowe, che non ha nessuno di fronte a sé. Quinta meta per gli irlandesi.

57’ - META IRLANDA! 36-6! Michael Lowry, bella finta e poi seconda meta del match per il n.15 irlandese. Bel passaggio del neo-entrato Sexton, che trasforma.

71’ - META IRLANDA! 43-6! Ryan Baird stoppa il rinvio di Fusco e si invola verso la meta n.7 per l'Irlanda. Primo errore per il giovane azzurro. Trasforma Sexton.

75’ - CARTELLINO GIALLO A STEYN! L'Italia finisce la partita in 12, mancano 5 minuti

77’ - META IRLANDA! 50-6! James Lowe segna la sua "doppietta personale" dopo il cadeau di Michael Lowry. Ottava meta irlandese, Sexton trasforma.

82' - META IRLANDA! Kieran Treadwell chiude i conti per l'Irlanda... 9a meta per i Verdi.

Irlanda-Italia Credit Foto Getty Images

LA STATISTICA

100 – Le sconfitte dell’Italia al Sei Nazioni dal 2000, anno in cui siamo entrati nel torneo. Questa, se possibile, più amara delle altre, visto come si è palesata.

PERCHÈ L’ITALIA È RIMASTA IN 13 UOMINI?

Rosso a Faiva, Faiva è un tallonatore, ne serve uno per giocare in mischia chiusa. Non si può sostituire perché Lucchesi – l’altro tallonatore - è infortunato. Di conseguenza, dobbiamo giocare una mischia no contest, togliendo un altro giocatore: per questo rimaniamo in 13.

TABELLINO

IRLANDA: 15 Michael Lowry, 14 Mack Hansen, 13 Garry Ringrose, 12 Robbie Henshaw, 11 James Lowe, 10 Joey Carbery, 9 Jamison Gibson-Park, 8 Caelan Doris, 7 Josh van der Flier, 6 Peter O’Mahony (c), 5 Ryan Baird, 4 Tadhg Beirne, 3 Tadhg Furlong, 2 Dan Sheehan, 1 Andrew Porter. CT Andy Farrell

Panchina: 16 Rob Herring, 17 Dave Kilcoyne, 18 Finlay Bealham, 19 Kieran Treadwell, 20 Jack Conan, 21 Craig Casey, 22 Johnny Sexton, 23 James Hume

ITALIA: 15 Edoardo Padovani, 14 Pierre Bruno, 13 Juan Ignacio Brex, 12 Leonardo Marin, 11 Montanna Ioane, 10 Paolo Garbisi, 9 Stephen Varney, 8 Toa Halafihi, 7 Michele Lamaro (c), 6 Giovanni Pettinelli, 5 Federico Ruzza, 4 Niccolò Cannone, 3 Pietro Ceccarelli, 2 Gianmarco Lucchesi, 1 Danilo Fischetti. CT. Kiearan Crowley

Panchina: 16 Epalahame Faiva, 17 Ivan Nemer, 18 Tiziano Pasquali, 19 David Sisi, 20 Manuel Zuliani, 21 Braam Steyn, 22 Alessandro Fusco, 23 Marco Zanon

Arbitro: Nika Amashukeli

PUNTI SEGNATI - 4’ meta Carbery, tr. Carbery (IRL), 14’ calcio Padovani (ITA), 21’ meta Gibson-Park, tr. Carbery (IRL), 30’ meta Lowry (IRL), 38’ meta O’Mahony, tr. Calbery (IRL), 40’+1 calcio Garbisi (ITA), 53’ meta Lowe (IRL), 57’ meta Lowry, tr. Sexton (IRL), 71’ meta Baird, tr. Sexton (IRL), 82’ meta Treadwell, tr. Sexton (IRL).

