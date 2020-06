Rugby da record in Nuova Zelanda: 43mila spettatori allo stadio post-Coronavirus

Fans watch the round 1 Super Rugby Aotearoa match between the Highlanders and Chiefs at Forsyth Barr Stadium on June 13, 2020 in Dunedin, New Zealand.

Nessuna restrizione ad Auckland per il match tra Otago Highlanders e Waikato e pubblico da record per il torneo Super Rugby Aotearoa: non si registrava un numero così alto di persone allo stadio da 15 anni nel mitico Eden Park.

Siamo ormai in fase post-Coronavirus, la gente ha fame di sport e si fanno addirittura record di pubblico quando non ci sono restrizioni! E' quanto successo ad Auckland, in Nuova Zelanda, dove sono arrivati in 43.000 al mitico Eden Park per una partita del torneo Super Rugby Aotearoa tra Auckland Blues e Wellington Hurricanes. La sfida, giocata a porte aperte e senza alcun ingresso contingentato, ha registrato un numero di spettatori che non si vedeva da ben 15 anni, a conferma che l'amore per lo sport e la voglia di stare vicino ai propri beniamini supera anche la paura del contagio.

I 43mila spettatori di domenica si aggiungono ai 20.000 di sabato a Dunedin, nell'estremo sud del paese dove il rugby professionistico ha celebrato il suo ritorno in uno stadio, senza alcuna restrizione per gli spettatori, per assistere al successo degli Otago Highlanders contro i Waikato. In ogni caso, quanto registrato ad Auckland è il maggior numero di persone in un incontro di Super Rugby in Nuova Zelanda negli ultimi 15 anni, dove solo le squadre locali si sfidano quest'anno, per evitare contatti e viaggi in Argentina, Sudafrica e Australia.

