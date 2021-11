Tre i precedenti tra Italia e Uruguay, con gli azzurri sempre vincenti e ultimo confronto giocato il 2 giugno 2007 a Montevideo. Sette i cambi nel XV titolare rispetto all’ultima partita giocata sabato scorso a Treviso. Triangolo allargato inedito con Padovani-Ioane-Bruno con l’ala delle Zebre che farà l’esordio in Nazionale davanti al pubblico di casa. Confermata la coppia di centri formata da Morisi e Brex, mentre in mediana accanto a Paolo Garbisi ci sarà Callum Braley.

Braam Steyn, reduce insieme a Bruno dalla vittoria contro l’Uruguay a Padova con la maglia dell’Italia A, vestirà la maglia numero 8 con capitan Lamaro e Negri a completare il reparto. Cambia la seconda linea con Ruzza e Fuser che scenderanno in campo dal primo minuto, mentre in prima linea tornano titolari Bigi e Fischetti insieme a Nemer che sarà schierato come pilone destro.

Test Match L’Italia combatte ma si arrende all’Argentina: 37-16 a Monigo 13/11/2021 A 12:43

In panchina, insieme agli esordienti Faiva e Tavuyara, pronti a subentrare Traorè, Ceccarelli, Sisi, Licata, Fusco e Canna.

“Abbiamo lavorato molto in settimana su analisi video e situazioni di gioco che non ci hanno soddisfatto nell’ultimo match. Focus sulla nostra prestazione: giocando il nostro miglior rugby possiamo portare a casa un buon risultato” ha dichiarato Crowley.

Dirigerà l’incontro il gallese Craig Evans.

Questa la formazione che scenderà in campo:

15 Edoardo PADOVANI (Benetton Rugby, 29 caps)

14 Pierre BRUNO (Zebre Parma, esordiente)

13 Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 7 caps)

12 Luca MORISI (Benetton Rugby, 35 caps)

11 Montanna IOANE (Benetton Rugby, 8 caps)

10 Paolo GARBISI (Montpellier, 12 caps)

9 Callum BRALEY (Benetton Rugby, 11 caps)

8 Abraham STEYN (Benetton Rugby, 45 caps)

7 Michele LAMARO (Benetton Rugby, 9 caps) – capitano

6 Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 35 caps)

5 Federico RUZZA (Benetton Rugby, 24 caps)

4 Marco FUSER (Newcastle Falcons, 35 caps)

3 Ivan NEMER (Benetton Ruby, 2 caps)

2 Luca BIGI (Zebre Parma 39 caps)

1 Danilo FISCHETTI (Zebre Parma, 14 caps)

A disposizione

16 Epalahame FAIVA (Benetton Rugby, esordiente)

17 Cherif TRAORE’ (Benetton Rugby, 11 caps)

18 Pietro CECCARELLI (Brive, 16 caps)

19 David SISI (Zebre Parma, 17 caps)

20 Giovanni LICATA (Zebre Parma, 12 caps)

21 Alessandro FUSCO (Fiamme Oro Rugby/Zebre Parma, 1 cap)

22 Carlo CANNA (Zebre Parma, 53 caps)

23 Ratuva TAVUYARA (Benetton Rugby, esordiente)

Crowley: "Dovremo riguadagnare rispetto e credibilità"

