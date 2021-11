Dopo la sconfitta per 29-20 subita a Parigi contro la Francia i sudamericani, attualmente all’ottavo posto del ranking internazionale, affrontano il secondo derby latino del proprio tour europeo per proseguire in una serie positiva contro l’Italia che li ha visti collezionare sette vittorie consecutive dal novembre del 2008 ad oggi.

In campo dal primo minuto, con la maglia numero uno, il pilone sinistro della Benetton Rugby Thomas Gallo, chiamato ad un derby nel derby contro l’ex compagno di squadra Marco Riccioni.

Ad

15 Emiliano BOFFELLI

14 Santiago CORDERO

13 Matias MORONI

12 Jeronimo DE LA FUENTE

11 Mateo CARRERAS

10 Santiago CARRERAS

9 Tomas CUBELLI

8 Facundo ISA

7 Juan Martin GONZALEZ

6 Pablo MATERA

5 Tomas LAVANINI

4 Marcos KREMER

3 Francisco GOMEZ KODELA

2 Julian MONTOYA (cap)

1 Thomas GALLO

a disposizione

16 Facundo BOSCH

17 Ignacio CALLES - esordiente

18 Santiago MEDRANO

19 Lucas PAULOS

20 Santiago GRONDONA

21 Gonzalo BERTRANOU

22 Nicolas SANCHEZ

23 Lucio CINTI

