Secondo impegno autunnale per l’Italrugby, che dopo la netta vittoria contro Samoa ospita a Firenze l’Australia. Sfida ben più ardua, contro una delle formazioni più forti al mondo e che gli azzurri non hanno ancora battuto nella storia. E per scrivere la storia Kieran Crowley ha appena annunciato la formazione che scenderà in campo sabato alle 14. Quattro i cambi decisi dal ct neozelandese rispetto alla formazione che ha battuto le Samoa, con il nome più interessante che sicuramente è Ange Capuozzo, recuperato dall’infortunio e che vestirà la maglia numero 15 al posto di Tommaso Allan, che scivola in panchina. Triangolo allargato che vede le conferme di Monty Ioane e Pierre Bruno, come non cambiano i centri, Luca Morisi e Ignacio Brex. Confermata anche la mediana, con il MOM di Padova Stephen Varney e Paolo Garbisi.

Ad

Si rivede anche Sebastian Negri

Test Match I convocati di Crowley per l'Australia: c'è anche il giovane Rizzoli 07/11/2022 ALLE 18:25

La seconda novità è in terza linea, dove a fianco dell’ottimo Lorenzo Cannone e di capitan Michele Lamaro torna Sebastian Negri, out nel tour estivo per infortunio. In seconda linea confermato Federico Ruzza, cui si affianca Niccolò Cannone, che con Lorenzo formerà la prima coppia di fratelli titolari dai tempi dei Bergamasco. In prima linea, infine, confermati i piloni Danilo Fischetti e Simone Ferrari, mentre a tallonatore arriva Gianmarco Lucchesi. Pronti a subentrare dalla panchina Nicotera, Nemer, Ceccarelli, Sisi, Halafihi, Alessandro Garbisi, Allan e Menoncello. "Siamo partiti con il piede giusto contro Samoa, ma adesso quella partita fa parte del passato e noi pensiamo al presente. Affronteremo una squadra di livello, come l’Australia. Abbiamo lavorato al meglio in settimana: giocando al massimo del nostro potenziale possiamo mettere in difficoltà i nostri avversari", ha dichiarato Kieran Crowley.

L'Italia cede 12-22 al Canada: la partita in 2'

Test Match L'Italia parte col botto: Samoa domata 49-17, gli highlights in 6' 06/11/2022 ALLE 08:27