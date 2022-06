è dal 2019 che l'Italia non vince due partite di fila, era successo ai Mondiali contro Namibia e Canada. Dodici i precedenti tra le due squadre con 10 vittorie per l’Italia, un pareggio e una vittoria per i lusitani a Coimbra nel 1973. Cinque le partite giocate nella capitale portoghese, mentre l’ultimo confronto diretto risale alla RWC 2007 in Francia con gli Azzurri che si imposero con il risultato di 31-5. L'Ita lrugby torna in campo: a Lisbona contro il Portogallo va di scena infatti il primo di tre test-match estivi che testeranno il livello degli azzurri. Si tratta infatti del primo appuntamento dopo la grande vittoria del Millenium Stadium di Cardiff che ha chiuso il Sei Nazioni 2022. L'Italia di Kieran Crowley proverò a bissare il successo di tre mesi fa:, era successo ai Mondiali contro Namibia e Canada. Dodici i precedenti tra le due squadre con 10 vittorie per l’Italia, un pareggio e una vittoria per i lusitani a Coimbra nel 1973. Cinque le partite giocate nella capitale portoghese, mentre l’ultimo confronto diretto risale alla RWC 2007 in Francia con gli Azzurri che si imposero con il risultato di

Ad

67' - Meta Portogallo: segna ancora Rodrigo Marta! 31-24

Rugby Clement Castets: "La sensibilità verso l'ambiente è importante" 6 ORE FA

Rodrigo Marta segna in maniera troppo facile, dopo la rimessa laterale dei portoghesi.

65' - Da Re si becca un GIALLO, Italia in 14 nel finale

Purtroppo erroraccio di Da Re, che si becca un cartellino evitabilissimo...

63' - L'Italia attacca...

Il Portogallo difende come può contro gli azzurri che ora vogliono fortemente un'altra meta.

53' - LUCCHEEEEEESI! BENE COSI'! 24-24!

La maul italiana fa quello che deve: la meta è firmata da Lucchesi, che ci dà il pareggio, sul 24 pari.

47' - PADOVANIIIIIII, META PER L'ITALIA!!! 24-17!

Crowley opera qualche cambio, Fischetti e Lucchesi confezionano la meta di Padovani, che segna indisturbato. Da Re trasforma.

43' - Ancora Portogallo, che errore in difesa! 24-10

Lamaro sbaglia dietro, Nuno Sousa Guedes fa quello che vuole dietro la linea azzurra, la meta è di Tomas Appleton! Marques trasforma.

42' - Che rischio!

Erroraccio di Fusco, che si fa murare sul calcio: per fortuna recupera Capuozzo.

41' - Si riparte!

Serve un'inversione di tendenza in questa ripresa...

40' - FINE PRIMO TEMPO: 17-10

Italia sotto 17-10 al fischio di metà partita: gli azzurri pagano una partenza ad handicap, con tanto di uomo in meno, poi hanno saputo rimontare, ma nel finale ecco la meta che ha riportato avanti i padroni di casa. Partita ancora totalmente aperta comunque.

37' - Meta per il Portogallo: Rodrigo Marta fa 17-10!

Rimessa laterale per il Portogallo: la palla sfila larga sulla sinistra dove arriva Rodrigo Marta, che controlla con i piedi e va in meta.

32' - MARIN TORNA E SEGNA UNA META! 10-10!

Arriva la seconda meta della partita, la segna il 20enne azzurro che ruba palla sul calcio in uscita e va fino in fondo. 0 su 3 per Da Re, c'è troppo vento.

26' - META ITALIA CON FUSCO! 10-5!

Fallo contro l'Italia nella metà campo difensiva portoghese: i nostri vanno in touche e poi trovano la meta con FUSCO, alla prima meta azzurra in carriera. Da Re non trasforma.

23' - Qualcosa si muove

Capuozzo prova ad accelerare, come sa fare lui: il placcatore non rotola, calcio per noi... Padovani va in rimessa!

19' - Calma...

Momento delicato della partita: l'Italia non deve farsi prendere dal panico. Il Portogallo ha certamente iniziato meglio di noi.

14' - Placcaggio alto: GIALLO per Marin e META di punizione! (10-0)

L'Italia si complica la vita: placcaggio alto di Leonardo Marin, che gestisce male la difesa su Rodrigo Marta. CARTELLINO GIALLO e meta di punizione contro gli azzurri!

12' - Stinco di Da Re

Il numero 10 azzurro si salva: non controlla la palla ma non la tocca con le mani, solo con lo stinco.

10' - Da Re non trova i pali!

Calcio per l'Italia, che ci prova da lontanissimo anche se il vento soffia contro: primo tentativo per Da Re, che non trova però i pali. Poco preciso

7' - Vantaggio Portogallo: 3-0!

Calcio per il Portogallo che sfrutta un errore della difesa azzurra: Fusco preso in contropiede. Samuel Marques porta in vantaggio i portoghesi.

4' - Bravi loro

Buona difesa per i portoghesi che recuperano un buon pallone: tenuto alto un azzurro.

3' - Mischia al Portogallo

La prima mischia è per... il Portogallo! Il vento potrebbe dare fastidio alle due squadre in campo

1' - Partita storica

18:00 - PARTITI!

Prima gli inni poi il via ufficiale! La prima palla è per gli azzurri: 7/15 sono quelli visti in Galles in occasione dell'ultima partita!

17:50 - Portogallo (20) vs Italia (14)

L'avversario di oggi degli azzurri è il Portogallo: i lusitani sono al 20° posto del ranking mondiale, mentre l'Italia al momento è 14a

17:30 - Ci siamo!

Benvenuti da Lisbona, tra meno di mezz'ora il LIVE di Portogallo-Italia: seguitelo con noi! Un saluto da Davide Bighiani...

“Questo Tour Estivo è una tappa molto importante nel nostro percorso di crescita. Affrontiamo step by step tutti gli impegni in calendario focalizzandoci sui nostri prossimi avversari. Abbiamo lavorato bene e giocando il nostro miglior rugby possiamo ottenere buoni risultati” ha dichiarato Kieran Crowley.

- PORTOGALLO 15.Nuno Sousa Guedes, 14.Vincent Pinto, 13.Jose Lima, 12.Tomas Appleton, 11.Rodrigo Marta, 10.Jeromino Portela, 9.Samuel Marques, 8.Rafael Simoes, 7.Thibault Freitas, 6.Joao Granate, 5.Jose Madeira, 4.Steevy Cerqueira, 3.Diogo Hasse Ferreira, 2.Mike Tadjer, 1.Francisco Fernandes. (a disposizione: 16.David Costa, 17.Nuno Mascarenhas, 18.Antonio Prim da Costa, 19.Duarte Torgal, 20.Jose Rebelo de Andade, 21.Duarte Azevedo, 22.Raffaele Storti, 23.Manuel Cardoso). CT Patrick Lagisquet

- ITALIA 15.Ange Capuozzo, 14.Jacopo Trulla, 13.Ignacio Brex Juan, 12.Leonardo Marin, 11.Edoardo Padovani, 10.Giacomo Da Re, 9.Alessandro Fusco, 8.Renato Giammarioli, 7.Michele Lamaro, 6.Giovanni Pettinelli, 5.Andrea Zambonin, 4.Dave Sisi, 3.Simone Ferrari, 2.Hame Faiva, 1.Danilo Fischetti. (a disposizione: 16.Gianmarco Lucchesi, 17.Cherif Traore, 18.Ion Neculai, 19.Marco Fuser, 20.Federico Ruzza, 21.Manuel Zuliani, 22.Albanese Manfredi, 23.Marco Zanon). Ct Kieran Crowley

I test match dell'ITALIA tra giugno e luglio:

Portogallo-Italia: sabato 25 giugno, kick off ore 18 italiane, Estadio do Restelo – Lisbona

Romania-Italia: venerdì 1 luglio, kick off ore 20 italiane, Stadio Arcul de Triumm – Bucarest

Georgia-Italia: domenica 10 luglio, kick off ore 18 italiane, Adjarabet Arena – Batumi

Buon pomeriggio a tutti gli utenti di Eurosport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Portogallo e Italia: è il primo di tre test match estivi che vedranno in campo gli azzurri. Calcio d'inizio alle ore 18.

Clement Castets: "La sensibilità verso l'ambiente è importante"

Rugby Paolo Garbisi "roi" per un giorno: è campione di Francia con il Montpellier 7 ORE FA