il terzo eultimo Test Match, con la sconfitta dell'Italia che, all'Adjarabet Arena di Batumi, cede il passo in trasferta alla Georgia, vittoriosa per 28-19. Pessima battuta d'arresto per gli azzurri dopo le vittorie esterne ottenute in casa di Romania. Il Tour Estivo 2022 della Nazionale italiana di rugby ha visto oggi, domenica 10 luglio, disputarsi, con la sconfitta dell'Italia che, all'Adjarabet Arena di Batumi, cede il passo in trasferta alla, vittoriosa per. Pessima battuta d'arresto per gli azzurri dopo le vittorie esterne ottenute in casa di

Nel primo tempo passa in vantaggio per prima la Georgia, con la meta non trasformata di Todua al 10′. I padroni di casa allungano al 14′ con Abzhandadze, che va in meta e trasforma. Sotto 0-12 risponde l’Italia con la meta di Menoncello trasformata da Allan al 20′, il quale poi porta in vantaggio gli azzurri sul 13-12 con i piazzati realizzati al 27′ ed al 33′. In chiusura di frazione torna a condurre la Georgia con la meta di Abzhandadze, che poi trasforma e porta lo score sul 19-13 all’intervallo.

Nella ripresa accorcia l’Italia, con Allan che al 52′ firma il piazzato del -3, ma la Georgia prima torna sul +6 col piazzato di Abzhandadze al 56′, poi al 71′ si porta oltre distanza di break sempre dalla piazzola con Aprasidze. Accorcia subito Allan per il -6, ma il calcio di Abzhandadze fissa lo score sul 28-19 finale. Il Tour Estivo dell’Italia si conclude in malo modo in Georgia.

Il tabellino: Georgia-Italia 28-19

Marcatori : p.t. 11’ m. Todua (5-0); 14’ m. Abzhandadze tr. Abzhandadze (12-0); 20’ m. Menoncello tr. Allan (12-7); 27’ cp. Allan (12-10); 33’ cp. Allan (12-13); 36’ m. Abzhandadze tr. Abzhandadze (19-13); s.t. 11’ cp. Allan (19-16); 15’ cp. Abzhandadze (22-16); 31’ cp. Aprasidze (25-16); 32’ cp. Allan (25-19); 38’ cp. Abzhandadze (28-19).

: p.t. 11’ m. Todua (5-0); 14’ m. Abzhandadze tr. Abzhandadze (12-0); 20’ m. Menoncello tr. Allan (12-7); 27’ cp. Allan (12-10); 33’ cp. Allan (12-13); 36’ m. Abzhandadze tr. Abzhandadze (19-13); s.t. 11’ cp. Allan (19-16); 15’ cp. Abzhandadze (22-16); 31’ cp. Aprasidze (25-16); 32’ cp. Allan (25-19); 38’ cp. Abzhandadze (28-19). Georgia : Niniashvili; Tabutsadze, Kveseladze, Sharikadze (cap), Todua (33’ st. Tapladze); Abzhandadze, Lobzhanidze (15’ st. Aprasidze); Gorgadze, Saginadze, Giorgadze (27’ st. Mamamtavrsishvili); Jaiani, Cheishvili; Gigashvili (25’ st. Japaridze), Mamukashvili (27’-37’ pt., 12’ st. Chkoidze), Gogichashvili (18’ st. Abuladze). all. Maisashvili.

: Niniashvili; Tabutsadze, Kveseladze, Sharikadze (cap), Todua (33’ st. Tapladze); Abzhandadze, Lobzhanidze (15’ st. Aprasidze); Gorgadze, Saginadze, Giorgadze (27’ st. Mamamtavrsishvili); Jaiani, Cheishvili; Gigashvili (25’ st. Japaridze), Mamukashvili (27’-37’ pt., 12’ st. Chkoidze), Gogichashvili (18’ st. Abuladze). all. Maisashvili. Italia : Capuozzo; Padovani, Brex, Zanon (4’ st. Garbisi P.), Menoncello; Allan, Garbisi A. (21’ st. Fusco A.); Halafihi (30’ st. Giammarioli), Lamaro (cap), Ruzza; Fuser (11’ st. Pettinelli), Cannone (33’ st. Sisi); Ferrari (30’ st. Neculai), Lucchesi (10’ st. Nicotera), Fischetti (10’ st. Nemer). all. Crowley.

: Capuozzo; Padovani, Brex, Zanon (4’ st. Garbisi P.), Menoncello; Allan, Garbisi A. (21’ st. Fusco A.); Halafihi (30’ st. Giammarioli), Lamaro (cap), Ruzza; Fuser (11’ st. Pettinelli), Cannone (33’ st. Sisi); Ferrari (30’ st. Neculai), Lucchesi (10’ st. Nicotera), Fischetti (10’ st. Nemer). all. Crowley. Cartellini : 36’ giallo Halafihi (Italia).

: 36’ giallo Halafihi (Italia). arb . Pickerill (Sudafrica).

. Pickerill (Sudafrica). Calciatori: Abzhandadze (Georgia) 3/6; Allan (Italia) 5/6; Apradidze (Georgia) 1/3.

