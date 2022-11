Kieran Crowley giocano bene, sono molto concreti e mettono sotto un’avversaria più avanti nel ranking mondiale: sei mete e un sonoro 49-17 e ora si punta con maggiore serenità la" partita da vincere delle tre dei test autunnali, e proprio per questo poteva essere la più complicata. Lamaro e compagni però l'hanno interpretata benissimo, lasciando sfogare gli avversari nei primi 10 minuti e poi scatenando la propria creatività in attacco. Davvero un bel segnale per il nostro movimento. Primo test d’autunno per gli azzurri e primo grosso sorriso per l’Italrugby: allo stadio Plebiscito di Padova, di fronte a un tutto esaurito da 8mila spettatori, i ragazzi digiocano bene, sono molto concreti e mettono sotto un’avversaria più avanti nel ranking mondiale: Isole Samoa (loro 14mi, noi 11mi) battute cone un sonoroe ora si punta con maggiore serenità ai super match contro Australia e Sudafrica. Una giornata davvero da ricordare quella di Padova per i ragazzi azzurri, che fanno tutto bene: era "" partita da vincere delle tre dei test autunnali, e proprio per questo poteva essere la più complicata.e compagni però l'hanno interpretata benissimo, lasciando sfogare gli avversari nei primi 10 minuti e poi scatenando la propria creatività in attacco. Davvero un bel segnale per il nostro movimento.

Parte forte Samoa, che mette l’Italia nei propri 22 metri ma senza riuscire a segnare. Gli azzurri invece mettono il naso nella metà campo avversaria e vanno subito a segno, con il calcio di Allan, oggi schierato estremo. Samoa può pareggiare al piede ma Iona non trova i pali. L’Italia si scatena tra il 22’ e il 24’ con un uno-due di mete che tramortisce gli avversari: prima Brex (servito da Garbisi), poi Bruno in contropiede firmano il 20-0 che diventa 28-0 a fine primo tempo grazie alla meta di Ioane, che arriva con l’uomo in più (giallo ad Ah Hong per placcaggio alto su Garbisi).

La ripresa parte ancora a tinte azzurre: Ioane si invola e firma la quarta meta azzurra, lanciato da Varney (man of the match), lo stesso che mette in movimento Lorenzo Cannone (esordio con meta) per la marcatura numero 5 di un’Italia scatenata. In mezzo la meta samoana con Seuteni, a ridare un minimo di carica agli ospiti. Ma l’Italia non si ferma, crea tanto in attacco e al 61’ arriva il 49-7, grazie alla seconda meta del match di Bruno. Duncan Paia’aua entra dalla panchina e va in meta per i samoani, al debutto. La vittoria però è tutta azzurra: ora sotto con Australia e Sudafrica, servono due belle imprese. Con il carattere e la testa visti al Plebiscito.

La partita in 12 momenti:

11’ - ITALIA-SAMOA 3-0! Primo calcio e primi punti per Tommaso Allan, che oggi gioca da estremo. Azzurri in vantaggio.

22’ - CHE META ITALIAAAAAAAAA! Garbisi dentro per BREX che arriva fino in fondo! 1a meta per lui in maglia azzurra. Gran giocataaaaaaa!

24’ - ANCORA ITALIAAAAAAAA! CHE UNO-DUE! Meta in campo aperto per gli azzurri che arrivano in fondo con Pierre Bruno, dopo un grande attacco di squadra.

28’ - ITALIA-SAMOA 20-0! L'Italia mette fieno in cascina: ancora Tommaso Allan al piede dalla lunga distanza.

37’ - ITALIA-SAMOA 23-0! GARBISI calcia al posto di Allan (di sinistro) e centra i pali. Altri punti azzurri dopo il cartellino giallo ad Ah Wong.

40’ - TERZA METAAAAAA ITALIAAAA! Italia strepitosa: Garbisi libera al largo IOANE che segna per la gioia del pubblico di Padova.

45’ - META IOANEEEE, LA QUARTA AZZURRA! Mischia azzurra: Varney fa partire l'azione, Ioane schiaccia in meta nonostante un placcaggio. Bravissimo!

52’ - META PER SAMOA! A segno UJ Seuteni, piccolo campanello d'allarme per l'Italia, che non deve scomporsi. Italia-Samoa 35-7!

55’ - LORENZO CANNONEEEEEEE! ESORDIO CON META! Festa grande per il numero 8 azzurro, che trova spazio largo a destra.

61’ - BRUNOOOOOOOO! SECONDA META PER LUI! Super attacco per gli azzurri che inventano tanto e creano opportunità. Samoa in tilt.

72’ META SAMOA! Duncan Paia’aua entra dalla panchina e va in meta per i samoani, al debutto.

80’ TERZA META PER SAMOA! A segno Theo McFarland proprio all'ultimo minuto.

Il tabellino di Italia-Samoa 49-17

Italia: 15 Tommaso Allan, 14 Pierre Bruno, 13 Juan Ignacio Brex, 12 Luca Morisi, 11 Montanna Ioane, 10 Paolo Garbisi, 9 Stephen Varney, 8 Lorenzo Cannone, 7 Michele Lamaro (c), 6 Manuel Zuliani, 5 Federico Ruzza, 4 David Sisi, 3 Simone Ferrari, 2 Giacomo Nicotera, 1 Danilo Fischetti. Panchina: 16 Gianmarco Lucchesi, 17 Ivan Nemer, 18 Pietro Ceccarelli, 19 Niccolo Cannone, 20 Toa Halafihi, 21 Manfredi Albanese, 22 Enrico Lucchin, 23 Tommaso Menoncello. Ct Kieran Crowley

Samoa: 15 Danny Toala, 14 Alapati Leiua, 13 UJ Seuteni, 12 D’Angelo Leuila, 11 Nigel Ah Wong, 10 Rodney Iona, 9 Ereatara Enari, 8 Fritz Lee, 7 Jordan Taufua, 6 Theo McFarland, 5 Chris Vui, 4 Brian Alainuuese, 3 Michael Alaalatoa (c), 2 Seilala Lam, 1 Jordan Lay. Panchina: 16 Manu Leiataua, 17 Nephi Leatigaga, 18 Jeffery Toomaga-Allen, 19 Taleni Seu, 20 Tala Gray, 21 Jonathan Taumateine, 22 Duncan Paia’aua, 23 Tomasi Alosio. Ct Seilala Mapusua

Punti segnati: 11’ calcio Allan (I), 22’ meta Brex, tr. Allan (I), 24’ meta Bruno, tr. Allan (I), 45’ meta Ioane tr. Allan (I). 52’ meta UJ Seuteni, tr. Leiua (S), 54’ meta Cannone tr. Garbisi (I), 62’ meta Bruno, tr. Garbisi (I), 72' meta Paia’aua (S), 80' meta McFarland (S).

Cartellino giallo: 36’ Ah Wong (S)

La statistica:

3 – All’ottavo scontro diretto tra le due Nazionali arriva il terzo successo per i nostri, che avevano vinto anche l’ultimo match prima di quello di Padova: ad Ascoli Piceno nel novembre 2014 era finito 24-13.

