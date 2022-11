Esordio col botto per l’Italrugby, che al Plebiscito di Padova domina la sfida contro le Samoa , vince in un match a senso unico e mostra spettacolo palla in mano e difesa concreta. Una giornata davvero da ricordare quella di Padova per i ragazzi azzurri, che fanno tutto bene: era "la" partita da vincere delle tre dei test autunnali, e proprio per questo poteva essere la più complicata. Lamaro e compagni però l'hanno interpretata benissimo, lasciando sfogare gli avversari nei primi 10 minuti e poi scatenando la propria creatività in attacco. Ecco come è andato il match, negli highlights del profilo ufficiale delle Autumn Series.

Kieran Crowley: "Questo è il frutto di tanto lavoro"

“Risultati così arrivano dopo tanto lavoro, settimane di grande impegno da parte di tutto il gruppo. Abbiamo difeso davvero benissimo nei primi 40 minuti, i ragazzi lì sono stati incredibili, e nei primi cinque minuti abbiamo risposto ai loro drive con grande efficacia, indirizzando la partita. In attacco siamo stati capaci di mettere loro molta pressione, sviluppando alcune giocate provate in queste settimane che si sono poi trasformate in mete molto belle: sono felice per i ragazzi, ma anche per lo staff, perché questo è frutto del loro lavoro“.

