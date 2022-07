"History in the making": l'Irlanda non aveva mai battuto la Nuova Zelanda sul proprio suolo prima della scorsa settimana. Ora i Verdi possono vantare una doppia vittoria che sa di storia. Il 32-22 di Wellington pesa come un macigno sui Tuttineri, che non solo perdono la serie con gli irlandesi (2-1) per la prima volta, ma cedono anche lo scettro di n.1 nel ranking mondiale. Sì, l'Irlanda in questo momento è la squadra di rugby più forte del mondo.

Ad

Test Match Crowley fa il punto: "Siamo più indietro di dove pensavo potessimo essere" 13/07/2022 A 17:15

Josh Van Der Flier e Hugo Keenan, oltre ai calci di Sexton consentono agli irlandesi di scappare via: 22-3 a fine primo tempo, lo scarto più ampio di sempre in negativo per gli All Blacks. Tuttineri che provano a riprendersi nella ripresa, sfruttando il giallo sventolato in faccia a Andrew Porter. Akira Ioane e Will Jordan illudono i tifosi di casa, ma l'Irlanda ha in mano la partita e nel finale non si fa sorprendere. Segna Rob Herring e manda i titoli di coda a una partita storica.

Ora la Rugby World Cup 2023 ha una nuova favorita di diritto e si chiama "Irlanda".

IRLANDA: Hugo Keenan; Mack Hansen, Bundee Aki, Robbie Henshaw, James Lowe; Johnny Sexton (capt), Jamison Gibson-Park; Andrew Porter, Dan Sheehan, Tadhg Furlong; Tadhg Beirne, James Ryan; Peter O'Mahony, Josh van der Flier, Caelan Doris. Panchina: Rob Herring, Cian Healy, Finlay Bealham, Kieran Treadwell, Jack Conan, Conor Murray, Joey Carbery, Keith Earls.

NUOVA ZELANDA: Jordie Barrett; Will Jordan, Rieki Ioane, David Havili, Sevu Reece; Beauden Barrett, Aaron Smith; George Bower, Codie Taylor, Nepo Laulala; Brodie Retallick, Samuel Whitelock; Scott Barrett, Sam Cane (capt), Ardie Savea. Replacements: Dane Coles, Aidan Ross, Ofa Tu'ungafasi, Akira Ioane, Dalton Papalii, Folau Fakatava, Richie Mo'unga, Roger Tuivasa-Sheck.

Cosa significa l'Haka degli All Blacks? Eccola con il testo tradotto

Test Match Brutta sconfitta per l'Italrugby, ko 28-19 nella trasferta in Georgia 10/07/2022 A 18:31