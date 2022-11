Ma quanto ci siamo divertiti in queste ultime tre settimane di test match azzurri? Spoiler: tantissimo. E' stato come quando non vedi i figli di un tuo amico da tanto tempo e ti rendi conto di quanto sono cresciuti e rimani a bocca aperta, il tutto in senso positivo: gli azzurri sono tornati di nuovo insieme in campo 4 mesi dopo l'ultima volta (Samoa, Australia e - in parte - Sudafrica è davvero qualcosa a cui non eravamo abituati: i ragazzi di Crowley sono stati bellissimi da vedere, a tratti sorprendenti dal punto di vista del gioco, mai così aperto, ma soprattutto molto molto compatti. E' questa l'Italia che ci piace, è questa l'Italia che vogliamo tornare a supportare e a seguire con passione. Ma analizziamo un po' che cosa è successo, a mente fredda. Per non perderci dei pezzi. Spoiler: tantissimo. E' stato come quando non vedi i figli di un tuo amico da tanto tempo e ti rendi conto di quanto sono cresciuti e rimani a bocca aperta, il tutto in senso positivo: gli azzurri sono tornati di nuovo insieme in campo 4 mesi dopo l'ultima volta ( il 10 luglio scorso perdevano a Batumi contro la Georgia , ricordate?) e sono sembrati non cresciuti ma cresciutissimi. Quello che si è visto controe - in parte -è davvero qualcosa a cui non eravamo abituati: i ragazzi di Crowley sono stati bellissimi da vedere, a tratti sorprendenti dal punto di vista del gioco, mai così aperto, ma soprattutto molto molto compatti. E' questa l'Italia che ci piace, è questa l'Italia che vogliamo tornare a supportare e a seguire con passione. Ma analizziamo un po' che cosa è successo, a mente fredda. Per non perderci dei pezzi.

5 vittorie nelle ultime 7 partite: il trend è positivo

"Perdenti" a chi? Partiamo dai numeri, perché a parlar sono buoni tutti, ma quelli rimangono, eccome. Il novembre azzurro ci parla di due vittorie e una sconfitta: esattamente ciò che aveva pronosticato il presidente federale Marzio Innocenti inducendo negli astanti non poche smorfie e risatine. E invece siamo a qui a commentare un'Italia che ha ripreso confidenza con la parola vittoria, tanto che se andiamo un attimino indietro nell'anno in corso, il computo si fa a dir poco importante: da quel famoso 19 marzo (e chi se lo scorda?) e la vittoria storica sul Galles (dopo 36 ko filati al Sei Nazioni) sono arrivate cinque partite vinte e due perse, una dolorosa con la Georgia e l'altra, l'ultima a Genova contro il campioni del mondo del Sudafrica.

Italia-Samoa: la presa di coscienza

quella da vincere", e probabilmente anche questo la più difficile: con tutti gli occhi addosso, gli azzurri sono entrati in campo come un caterpillar e hanno affondato gli avversari, in evidente affanno tecnico e tattico, spazzandoli letteralmente via dal campo e Quella contro gli isolani poteva-doveva essere la partita più abbordabile, "", e probabilmente anche questo la più difficile: con tutti gli occhi addosso, gli azzurri sono entrati in campo come un caterpillar e hanno affondato gli avversari, in evidente affanno tecnico e tattico, spazzandoli letteralmente via dal campo e rifilando loro quasi 50 punti , con la bellezza di 6 mete a referto. Un'Italia che vince divertendo e divertendosi: qualcosa che non si vedeva da tempo e che - con un solo colpo di spugna - spazza via i cattivi ricordi della sconfitta di Batumi con la Georgia e apre la strada alla partita successiva, contro la temibile Australia, da affrontare a mente sgombra. E così sarà.

I ragazzi lì sono stati incredibili, e nei primi cinque minuti abbiamo risposto ai loro drive con grande efficacia, indirizzando la partita. In attacco siamo stati capaci di mettere loro molta pressione, sviluppando alcune giocate provate in queste settimane che si sono poi trasformate in mete molto belle: sono felice per i ragazzi, ma anche per lo staff, perché questo è frutto del loro lavoro. (Kieran Crowley, c.t. Italia)

Italia-Australia: fare la storia

La partita di Firenze è certamente la notizia più bella che ci arriva da questo trittico di test match: gli azzurri qui non giocano la loro partita perfetta, sbagliando alcune scelte e tanti calci dalla piazzola, eppure giocano a viso aperto, sfruttando gli errori degli avversari e rimanendo sempre in partita, anche quando le cose sembravano potersi mettere male. Lo step in più è propria questo: la consapevolezza di potersela giocare alla pari contro una formazione certamente in difficoltà ma che occupa un posto nella "classe dei grandi": il fatto che quella del Franchi sia la prima vittoria di sempre contro i Wallabies lo dimostra. E pensate se quella trasformazione di Donaldson non fosse uscita dai pali: saremmo qui a parlare di un'Italia bella ma sconfitta. Ma per fortuna (ci vuole anche quella) non è così.

Non esiste il famoso click che ti fa cambiare il corso delle cose improvvisamente: è la somma di quello che facciamo giorno dopo giorno, lavorare per avanzare quel centimetro in più, per sbagliare quel calcio in meno, per chiudere un placcaggio in più. A questo livello la differenza la fanno davvero i dettagli, non le magie improvvise. (Michele Lamaro, capitano Italia)

Italia-Sudafrica: il risveglio dopo il sogno

I più ottimisti e lanciati pensavano di poter mettere sotto anche gli Springboks ma al Ferraris di Genova ecco emergere la realtà dei fatti: finché l'Italia ha retto fisicamente è rimasta anche in partita, poi però il diverso cabotaggio dei sudafricani si è fatto valere. Dopo un buon primo tempo, i campioni del mondo hanno deciso di cambiare marcia e c'è stato poco da fare. Il -42 finale è forse un po' troppo pesante nei confronti di Lamaro e compagni, ma un bel bagno di umiltà ci può stare eccome; anzi, può venire molto utile in vista dei prossimi appuntamenti da non sbagliare, Sei Nazioni e Coppa del Mondo, che arriverà tra meno di un anno.

L’Italia è molto diversa rispetto ad un paio di anni fa, un team pieno di talento che andava affrontato con la massima attenzione da parte nostra: ce lo siamo detti in settimana, contro questa Italia bisognava spingere dal primo all’ultimo minuto, ed è esattamente quello che abbiamo cercato di fare. (Siya Kolisi, capitano Sudafrica)

Sia contro i top team europei - Irlanda, Inghilterra e Francia soprattutto - ci sarà da mettere in campo una fisicità e una capacità di resistere agli impatti superiore alla media; lo stesso succederà in Francia nella rassegna iridata (l'Italia giocherà contro Nuova Zelanda, Francia, Uruguay e Namibia). Crowley e il suo staff - ne siamo certi - lavoreranno in questo senso, ne siamo convinti; trovato il gioco, ora serve mettere benzina nel motore. E speriamo di potervi raccontare ancora tante belle imprese azzurre.

Cercheremo di imparare il massimo da questa partita, il lavoro del Sudafrica nel secondo tempo sulle nostre fasi statiche e sulla collisione è stato evidentemente superiore. A freddo dovremo ragionare sul perché siamo stati per questa mezz’ora finale quelli di un po’ di tempo fa, una squadra che a volte perde il filo del match. In vista del Sei Nazioni questa sarà la base da cui ripartire, oltre a tutte le cose positive che ci portiamo dietro in questo mese naturalmente. (Kieran Crowley, head coach Italia)

Il Nuovo ranking del rugby Mondiale

1 Irlanda 90.63

2 Francia 90.01

3 Nuova Zelanda 88.98

4 Sudafrica 88.01

5 Inghilterra 84.62

6 Scozia 81.55

7 Argentina 80.72

8 Australia 80.64

9 Galles 79.26

10 Giappone 77.39

11 Samoa 76.03

12 Italia 75.95

13 Georgia 75.19

14 Fiji 74.84

15 Tonga 71.21

