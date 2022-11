L'Italia del rugby sta vivendo un momendo davvero incredibile: sabato 12 novembre allo stadio Franchi di Firenze è arrivata infatti la prima vittoria di sempre per gli azzurri contro l'Australia (28-27), una formazione che prima del match valido per il secondo turno delle Autumn Nations Series 2022, aveva affrontato 20 volte i nostri, senza mai permettere loro di uscire vincitori. Ecco che invece il sogno dei ragazzi diè diventato realtà al termine di una partita incredibile, suggellata dalle mete di(2, una per tempo). E allora rivediamole insieme, per gioire ancora.